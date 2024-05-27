Ведение бухгалтерской отчетности подразумевает своевременную подачу актов в контролирующие органы, а также необходимость соблюдать финансовую дисциплину.

Постановка бухгалтерского учета начинается на этапе регистрации юридического лица, и продолжается вплоть до его ликвидации, или признания банкротом. Бухгалтерские услуги в Минске предлагает компания ifrs.by.

Что нужно для ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет и аудит подразумевает ряд процедур, которые отражают финансовые показатели и деятельность предприятия.

С первого дня после регистрации юридического лица необходимо ведение строгой отчётности о доходах, расходах, иных операциях. Кроме того, необходимо внесение периодических платежей в государственную казну, при этом операция сопровождается подробным докладом о деятельности, контрактах, расходных операциях и получении доходов.

Помимо отчетности о структуре и движении денежных средств, в бухгалтерский учет входит также и начисление, и перечисление заработной платы сотрудникам согласно штатного расписания и должностных обязанностей. Каждый, кто работает в предприятии, и выполняет поставленные задачи согласно трудовому договору, либо наемные работники, осуществляющие деятельность по документам гражданско-правового характера.

Даже если в штате предприятия есть только директор, бухгалтер обязан вести строгую отчетность по его деятельности и начислять ему заработную плату.

Какие функции выполняет бухгалтер на предприятии

Роль бухгалтера в компании также важна, как и руководителя.

Любые операции с денежными средствами, недвижимостью, ценными бумагами или сотрудничество с нерезидентами должно отражаться в специальной отчетности. Очень часто в небольших предприятиях бухгалтер совмещает еще и функции кадрового специалиста.

В этом случае на его плечи ложатся обязанности по оформлению сотрудников согласно ТК РФ, а также дополнительные задачи по отправке специального документа по численности сотрудников.

Подготовка документации перед плановым аудитом, либо внеочередной проверкой также становится для бухгалтера основной задачей до приезда контролирующих органов или ревизора.

Иногда могут произойти незапланированные изменения в сотрудничестве, либо расторжение сделки, что также влечет за собой обязательство отчитаться в налоговую о возврате излишне уплаченных налогов и взносов, иных связанных платежей.