Что такое емейл маркетинг

Электронные рассылки писем – стабильно важный способ коммуницировать с клиентами, при обилии новых раскрученных способов продвижения.
Постоянная поддержка прямого контакта с пользователями при минимальных затратах, с широкими возможностями донесения политики, новостей и предложений бренда, переводом на различные инструменты продаж. По выгодной цене купить тариф для емейл рассылки можно на сайте mailganer.com.
Особенности маркетинга электронных рассылок
Email-маркетинг, как способ продвигать бренд и продукты, с отправкой сообщений сегментирует аудиторию, персонализирует контент, полностью автоматизируя процессы по заданным параметрам.
Главная цель – рост клиентской базы для увеличения продаж. Основные задачи емейл маркетинга:
- Популяризировать бренд.
- Информировать клиентов. С новостями им рассылаются предложения акций, скидок. Данные о распродаже, поступлении новых товаров, режимах работы по выходным и праздникам.
- Увеличивать лояльность.
- Привлекать трафик ссылками на сайт, обзорами товаров.
- Удерживать подписчиков и клиентов постоянно актуальной информацией.
- Постоянным взаимодействием увеличивать продажи и средний чек.
- Доводить до целевого действия (покупок, подписок, регистраций на мероприятия) подписчиков, пока его не совершивших.
Почтовые рассылки имеют меньший охват, чем поисковые запросы в ведущих системах, но значительно дешевле и доступнее. При этом привлечение подписчиков возможно и той же контекстной рекламой, наряду с рядом других методов.
Выгодные преимущества Email-маркетинга
Рассылки – это не только новости и прямые продажи в лоб, они выполняют другие важные функции:
- Проводить клиента последовательными цепочками писем по воронкам к необходимым действиям. Процессы настраиваются, и происходят в автоматическом режиме.
- Сообщение важной информации по транзакциям, оформленным заказам, срокам доставок.
- Обучать подписчика пользованию продуктами.
- Оживлять пассивного пользователя, восстанавливать интерес к бренду, покупкам.
- Важно – иметь обратную связь с клиентами.
- Распространять контент из блогов, своих целевых и социальных профилей.
- Дешевизна почтовых отправлений. Причем чем больше охватываемая база, тем меньше стоимость одной отправки.
- Удобное управление периодичностью отправок – разово по случаю или по реакциям подписчиков, с выбранным интервалом или постоянно.
- Долгосрочность отношений.
Почтовые рассылки могут сегментировать подписчиков по разным критериям, но при этом одинаково престижно воспринимаются как частными подписчиками, так и солидными компаниями, корпорациями.
Этому способствует широкий набор инструментов, шаблонов.