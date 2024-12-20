Что такое емейл маркетинг

Электронные рассылки писем – стабильно важный способ коммуницировать с клиентами, при обилии новых раскрученных способов продвижения.

Постоянная поддержка прямого контакта с пользователями при минимальных затратах, с широкими возможностями донесения политики, новостей и предложений бренда, переводом на различные инструменты продаж. По выгодной цене купить тариф для емейл рассылки можно на сайте mailganer.com.

Особенности маркетинга электронных рассылок

Email-маркетинг, как способ продвигать бренд и продукты, с отправкой сообщений сегментирует аудиторию, персонализирует контент, полностью автоматизируя процессы по заданным параметрам.

Главная цель – рост клиентской базы для увеличения продаж. Основные задачи емейл маркетинга:

Популяризировать бренд.

Информировать клиентов. С новостями им рассылаются предложения акций, скидок. Данные о распродаже, поступлении новых товаров, режимах работы по выходным и праздникам.

Увеличивать лояльность.

Привлекать трафик ссылками на сайт, обзорами товаров.

Удерживать подписчиков и клиентов постоянно актуальной информацией.

Постоянным взаимодействием увеличивать продажи и средний чек.

Доводить до целевого действия (покупок, подписок, регистраций на мероприятия) подписчиков, пока его не совершивших.

Почтовые рассылки имеют меньший охват, чем поисковые запросы в ведущих системах, но значительно дешевле и доступнее. При этом привлечение подписчиков возможно и той же контекстной рекламой, наряду с рядом других методов.

Выгодные преимущества Email-маркетинга

Рассылки – это не только новости и прямые продажи в лоб, они выполняют другие важные функции:

Проводить клиента последовательными цепочками писем по воронкам к необходимым действиям. Процессы настраиваются, и происходят в автоматическом режиме.

Сообщение важной информации по транзакциям, оформленным заказам, срокам доставок.

Обучать подписчика пользованию продуктами.

Оживлять пассивного пользователя, восстанавливать интерес к бренду, покупкам.

Важно – иметь обратную связь с клиентами.

Распространять контент из блогов, своих целевых и социальных профилей.

Дешевизна почтовых отправлений. Причем чем больше охватываемая база, тем меньше стоимость одной отправки.

Удобное управление периодичностью отправок – разово по случаю или по реакциям подписчиков, с выбранным интервалом или постоянно.

Долгосрочность отношений.

Почтовые рассылки могут сегментировать подписчиков по разным критериям, но при этом одинаково престижно воспринимаются как частными подписчиками, так и солидными компаниями, корпорациями.

Этому способствует широкий набор инструментов, шаблонов.