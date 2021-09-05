Восемь футболистов покинули, три-присоединились к расположению сборной Украины перед матчем с Чехией

В составе осталось 20 игроков. Расположение сборной Украины после матча против Франции покинули восемь футболистов. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

В субботу, 4 сентября, сборная Украины провела матч отбора на чемпионат мира-2022 против Франции. Он закончился для украинцев вничью 1: 1-пятой в этой квалификации.

Читайте также: Украина во второй раз сыграла вничью против Франции в отборе на чемпионат мира-2022 по футболу после поединка исполняющий обязанности тренера сборной Украины Александр Петраков принял решение сделать ротацию состава. И отпустил в расположение клубов семерых игроков: голкипера Андрея Пятова, защитников Николая Матвиенко и Илью Забарного, хавбеков Тараса Степаненко, Сергея Сидорчука, Руслана Малиновского, а также вингера Виктора Цыганкова.

Также расположение сборной Украины покинул Игорь Харатин. Игрок не попал в заявку на предыдущий матч против Франции из-за проблем с желудком, и отправится на медобследование.

Вместо отозванных футболистов тренерский штаб Петракова довыклал троих игроков, находившихся в резервном списке. Речь идет о защитнике «Шахтера» Ефима Коноплю, а также полузащитников «Зари» Владислава Кочергина и Сергея Булецу.

Читайте также: «У нас еще есть шансы, мы – в игре». Что сказал Петраков после ничьей против Франции после Кочергина вызов в сборную Украины стал дебютным — до этого он ни разу его не получал.

Конопля и Булеца, в то же время, вызывались предыдущим тренером Андреем Шевченко.

При этом и Конопля, и Булеца в прошлом играли под руководством Петракова за молодежную сборную Украины.

И становились чемпионами мира в составе команды U20. Таким образом, перед товарищеским матчем против Чехии в распоряжении сборной Украины осталось 20 футболистов.

Состав сборной Украины на товарищеский матч против чехов: Дмитрий Резник ( «Ворскла» ), Денис Бойко ( «Динамо» ). Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все — «Шахтер» ), Александр Караваев, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все — «Динамо» ), Эдуард Соболь ( «Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба ( «Славия», Чехия).

Полузащитники: Николай Шапаренко ( «Динамо» ), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба — «Заря» ), Андрей Ярмоленко ( «Вест Хем», Англия), Александр Зубков ( «Ференцварош», Венгрия), Евгений Макаренко ( «Фехервар», Венгрия), Александр Зинченко ( «Манчестер Сити», Англия). Нападающие: Роман Яремчук ( «Бенфика», Португалия), Даниил Сикан ( «Шахтер» ).

Матч Чехия-Украина состоится в среду, 8 сентября. Что известно, в резервном списке футболистов также находились Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка, Богдан Михайличенко.

Под руководством Александра Петракова сборная Украины провела два матча — ничьи против Казахстана (2:2) и Франции в отборе на чемпионат мира-2022. Имеют шанс дебютировать за сборную Украины голкипер Дмитрий Резник, защитники Виктор Корниенко, Александр Сирота и Тарас Качараба, а также хавбеки Сергей Булеца и Владислав Кочергин.

На пресс-конференции после матча против Франции Петраков обращал внимание на «обиду» со стороны Руслана Малиновского относительно непопадания в состав. В то же время, по его словам, для вингера Андрея Ярмоленко сборная Украины — «единственный шанс», чтобы выходить на поле.