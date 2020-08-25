Что такое администрация президента РФ и какими вопросами занимается

Не секрет, что президент нашей страны не работает в одиночку. У него куча помощников, советников и своя собственная администрация.

Что собой представляет Администрация президента РФ и какие функции выполняет

Это государственный орган, выполняющий целый ряд функций. В первую очередь администрация президента обеспечивает нормальную деятельность президента РФ. Они подготавливают новые законопроекты, которые вносятся на рассмотрение.

Также она контролирует то, насколько качественно, точно и своевременно исполняются все указания и поручения главы государства. Все указы, проекты, ежегодные послания главы государства также подготавливаются сотрудниками данной инстанции.

Взаимодействие президента с политическими партиями, общественными организациями также обеспечивается его Администрацией. Причем, сам глава государства условно управляет своей Администрацией, потому что у нее есть свой глава.

Это сделано не случайно, потому что президенту физически не хватало бы времени на то, чтобы полноценно управлять еще и этим органом.

Дополнительные функции

Кроме того, все письма, которые написаны традиционным способом или через Интернет, также попадают именно в Администрацию, несмотря на то, что были написаны для Президента. Опять же, у него физически нет возможности лично разбирать корреспонденцию, потому что писем очень много.

Так как большая часть этих сообщений содержит в себе какие-то просьбы о помощи в решении тех или иных вопросов, в данной ситуации, государственный орган выполняет функцию, своего рода, сортировочного центра, перенаправляя их в другие инстанции.

Например, некоторые письма направляются в министерство здравоохранения, другие – в министерство сельского хозяйства, третьи – в суды высших инстанций и не только.

Те, в свою очередь, могут направить письмо в региональные государственные органы, откуда оно было написано, чтобы проблему решили на местах. Эта система, как показывает практика, позволяет ускорить решение проблемы.

А во многих случаях только написав в Администрацию главы государства, россияне могут решить свои вопросы, т. к. не смогли ничего добиться на местном уровне.

Кадровая политика

В большинстве случаев именно глава государства решает, кто будет работать у него в Администрации. Он может назначить нового главу, снять с должности старого и т. д.

Регулярность кадровых изменений разная. Нет какого-то четкого периода. Решение об этом принимает сам президент. Часто кадровые перестановки совпадают с периодом нового переизбрания президента на его должность.