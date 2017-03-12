Как сделать бирку

Бирки — это универсальные изделия, которые крепятся возле товара. Предназначаются они для размещения определенной информации. Существует много разновидностей таких изделий, которые зачастую отличаются только дизайном.

Поэтому изготовление бирок это творческая работа, требующая большого желания. Перед тем, как приступать к подобной операции, желательно ознакомиться с различными технологиями и подобрать оптимальный для вас вариант.

Подготовительные операции

Бирки изготовить самостоятельно не составляет особого труда. Данные операции предварительно требуют выполнения несколько простых рекомендаций:

В первую очередь следует приобрести специальную термотрансферную бумагу. Этот материал имеет двухслойную структуру, состоящую из защитного и основного слоя (на последний наносится краска). Следует отметить, что подобная бумага может выпускаться только для белых тканей или быть универсальной (подходящей для разных цветов). Следующим шагом является распечатка дизайна бирки на листе. При этом количество элементов подгоняется под размер бумаги, на которой вы планируете печать. Обратите внимание, что для листов, применяемых для светлых тканей, следует наносить зеркальные изображения. Также нужно производить печать на нужной стороне листа, чтобы исключить попадание краски на поверхность защитного слоя, который не перейдет на саму ткань.

Изготовление бирок

Процесс получения такого изделия можно разбить на несколько простых шагов:

Когда макет с бирками готов, нужно распечатать лист с ними, используя принтер.

Затем выполняется разделение их на отдельные фрагменты. Для этого можно использовать обычные ножницы.

На данном этапе нужно расположить бирки на атласную ленту определенного цвета вниз активным слоем. После этого используя хлопчатобумажную ткань (покрывается сверху) проглаживаем последовательно бирки утюгом. Такие же операции следует провести уже со снятой тканью, а затем перевернув атласную ленту.

Когда все остынет, можно переворачивать ткань и снимать с заготовок защитную ткань. После этого бирки разрезаются и отделываются определенным образом, чтобы придать им нужную вам форму.

Обратите внимание, что при работе с большим количеством бирок, нужно проветривать комнату. Если же вы планируете использовать такие изделия в промышленном производстве, тогда их изготовление желательно доверить опытным специалистам.