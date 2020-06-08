Что проходят на ОБЖ и на какие темы задают домашние задания

На уроках ОБЖ (Основы Безопасности Жизнедеятельности) детей учат вести себя в бытовых ситуациях, знакомят с разными понятиями, также детям прививают необходимые знания оказания первой помощи, поведения при ЧС. Также школьников учат анализировать и оценивать риски, создавать нужные алгоритмы поведения и избегать опасности.

Почему урок ОБЖ важен для детей

Ни для кого не секрет, что к данному предмету относятся несерьезно. Дети прогуливают, не слушают учителей и практически не занимаются. И это очень плохо, ведь ОБЖ важный предмет, который учит детей вести себя в обществе.

Преподаватели часто замечают, что современные дети не умеют пользоваться элементарными бытовыми вещами. Связано это с тем, что родители любят запрещать все подряд без объяснений.

А у ребенка всегда остается вопрос: «А почему нельзя?» Самый банальный пример – это когда ребенку запрещают подходить к плите, вместо того, чтобы научить ей пользоваться.

Именно на уроках ОБЖ детям рассказывают про то, как вести себя в той или ной ситуации. Как избежать плохого развития ситуации, подавлять вредные привычки и еще многой полезной информации. Однако, и дети, и родители воспринимают эту информацию сухо и быстро забывают.

Что проходят на уроках ОБЖ

Темы в разных школах различаются, т. к раньше ОБЖ начинался у детей с 5 класса, а сейчас его решили проводить в 8-9 классах. В основном детям рассказывают про основные нравственные проблемы. Детей учат заранее предвидеть последствия своих действий и отвечать за них.

Начинаются уроки обычно с «легких» тем. Детей знакомят с основами ОБЖ, рассказывают про бытовые приборы и учат ими пользоваться. Через учебники до школьников пытаются донести что плохо, а что хорошо.

С повзрослевшими детьми (7-9 класс) обсуждаются уже более серьезные темы. Подростки узнают про то, как вести себя в ЧС (пожары, взрывы, землетрясения), учатся работать с противогазом и обращаться с оружием.

Также ребят знакомят с темой «Пешеход-водитель». Также начинаются проводиться олимпиады. Именно в таком возрасте у детей формируется модель поведения в экстремальных ситуациях, они учатся критически мыслить и действовать в чрезвычайных ситуациях.

Что задают детям

Домашнее задание во многом зависит от преподавателя. Некоторые задают проходить специальные тесты, некоторые требуют выучить параграф или конспект, а другие просят подготовить презентацию или реферат по конкретной теме. Самое главное – ребенок должен понять и закрепить материал.