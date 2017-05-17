Как приготовить рассыпчатый рис?

Рис – это один из наиболее популярных гарниров. Его часто заказывают в ресторанах общественного питания (значительно чаще, чем гречневую кашу или картофель). Однако, правильно приготовить рис не так просто, как может показаться на первый взгляд. Ведь многие блюда требуют рассыпчатого гарнира. Купить рис вполне допустимо в Интернете.

Главное – чётко представлять себе, какой сорт необходим для конкретного блюда. Ниже будет представлен рецепт для быстрого приготовления максимально рассыпчатого риса. Положительный результат становится возможным исключительно при предельно строгом соблюдении рекомендаций.

Что потребуется для готовки?

Отсыпаем в отдельную тару необходимое количество риса для приготовления. Помимо него потребуется следующее:

сковорода (желательно с толстым дном для устойчивого жара);

масло (сливочное или растительное);

вода (пропорции риса и воды смотрите на упаковке);

соль.

Изначально рис необходимо эффективно промыть, чтобы вымыть из него большую часть крахмала. Промываем до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Не стоит замачивать рис. Совсем нет необходимости в том, чтобы он набирал в себя влагу!

Ставим сковороду на огонь. Может показаться странным, но именно в сковороде приготовление рассыпчатого риса считается наиболее простым и быстрым. Как правило, для приготовления используется около 100 г. масла (какое масло будете использовать лично Вы, никакого значения не имеет – рассыпчатость будет достигнута и при использовании сливочного, и при использовании растительного).

Необходимо чтобы масло хорошо раскалилось.

В него добавляем рис. Лучше, чтобы вода к этому моменту с него полностью стекла. В противном случае можно серьёзно обжечься. Тем временем ставим чайник с водой кипятиться.

Обжарка риса с последующей варкой

Рис необходимо обжаривать на масле именно на сильном огне. За это время он должен впитать в себя большую часть масла. Добавляем соль (и любые другие специи, которые Вам приятны). Как только видим, что дно сковороды стало сухим, смело добавляем кипяток.

Естественно, добавлять необходимо в пропорции. В противном случае сохраняется риск переваривания риса. С открытой крышкой варим рис в течение 3 минут. Огонь продолжает оставаться максимальным.

После истечения означенного промежутка времени уменьшаем огонь до минимального и плотно закрываем крышку. Её нельзя будет снимать до полной готовности гарнира.

В большинстве случаев приготовление риса подобным способом занимает не более получаса. Хотя некоторые сорта готовятся существенно быстрее.

Бабушка Эмма на собственном примере научит готовить рассыпчатый рис: