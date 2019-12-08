Что проверяет Роспотребнадзор в Москве и как подать в него жалобу

Роспотребнадзор – один из основных государственных органов, которые проводят проверки разнообразных организаций и учреждений. Он включает в себя инспекции сразу по нескольким направлениям. В частности, Роспотребнадзору полностью переданы функции, которые ранее осуществляла СанЭпидемСтанция. Найти адреса общественных приемных данной инстанции в Москве можно на сайте https://poisk-msk.ru/section/id/118.html.
Что контролируется Роспотребнадзором
Роспотребнадзор контролирует следующие области:
- Соблюдение закона о защите прав потребителей.
- Санитарно-эпидемиологическую обстановку.
- Аттестацию людей, работающих в областях, связанных с продуктами.
- Аудит гигиены и санитарной обстановки.
- Следование законодательным нормам повышения энергетической эффективности и сбережения энергии.
Проверки Роспотребнадзора могут носить как плановый, так и внеплановый характер. Они могут быть инициированы жалобами населения на скопления мусора, нарушение режима тишины и другие проблемы. Роспотребнадзор может проверить:
- Наличие у сотрудников официального трудоустройства.
- Аттестации и квалификацию работников, оформление личных медкнижек.
- Наличие сертификации товаров.
- Использование для проведения торговых операций необходимого кассового оборудования.
- Степень качества продукции, забор и исследование проб.
- Замеры и осмотры помещений.
Как подать жалобу в Роспотребнадзор
Подать жалобу в Роспотребнадзор можно на любую организацию, нарушающую один из перечисленных выше пунктов. Сделать это можно разными способами: посетить отделение Роспотребнадзора лично, отправить заказное письмо или заполнить обращение на официальном сайте органов.
В обращении обязательно указывать следующие данные:
- Фамилия, имя и отчество заявителя, контактные данные, реквизиты органов, в которые подается заявление.
- Сама претензия, содержащая адрес и название организации и суть нарушения.
- Цель обращения – проведение проверки, лишение лицензии и т.д.
Если вы хотите действовать анонимно, подавать жалобу можно на официальном сайте Роспотребнадзора. Но анонимные обращения, хотя и рассматриваются в Роспотребнадзоре, не могут быть основанием для проведения внеплановой проверки. Если основания для проверки очень серьезные, службе может потребоваться установить личность заявителя.