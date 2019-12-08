Что проверяет Роспотребнадзор в Москве и как подать в него жалобу

Роспотребнадзор – один из основных государственных органов, которые проводят проверки разнообразных организаций и учреждений. Он включает в себя инспекции сразу по нескольким направлениям. В частности, Роспотребнадзору полностью переданы функции, которые ранее осуществляла СанЭпидемСтанция. Найти адреса общественных приемных данной инстанции в Москве можно на сайте https://poisk-msk.ru/section/id/118.html.

Что контролируется Роспотребнадзором

Роспотребнадзор контролирует следующие области:

Соблюдение закона о защите прав потребителей.

Санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Аттестацию людей, работающих в областях, связанных с продуктами.

Аудит гигиены и санитарной обстановки.

Следование законодательным нормам повышения энергетической эффективности и сбережения энергии.

Проверки Роспотребнадзора могут носить как плановый, так и внеплановый характер. Они могут быть инициированы жалобами населения на скопления мусора, нарушение режима тишины и другие проблемы. Роспотребнадзор может проверить:

Наличие у сотрудников официального трудоустройства.

Аттестации и квалификацию работников, оформление личных медкнижек.

Наличие сертификации товаров.

Использование для проведения торговых операций необходимого кассового оборудования.

Степень качества продукции, забор и исследование проб.

Замеры и осмотры помещений.

Как подать жалобу в Роспотребнадзор

Подать жалобу в Роспотребнадзор можно на любую организацию, нарушающую один из перечисленных выше пунктов. Сделать это можно разными способами: посетить отделение Роспотребнадзора лично, отправить заказное письмо или заполнить обращение на официальном сайте органов.

В обращении обязательно указывать следующие данные:

Фамилия, имя и отчество заявителя, контактные данные, реквизиты органов, в которые подается заявление.

Сама претензия, содержащая адрес и название организации и суть нарушения.

Цель обращения – проведение проверки, лишение лицензии и т.д.

Если вы хотите действовать анонимно, подавать жалобу можно на официальном сайте Роспотребнадзора. Но анонимные обращения, хотя и рассматриваются в Роспотребнадзоре, не могут быть основанием для проведения внеплановой проверки. Если основания для проверки очень серьезные, службе может потребоваться установить личность заявителя.