Что предлагает отдыхающим курорт Пирогово
идеи за чашечкой кофе

Что предлагает отдыхающим курорт Пирогово

6 марта 2024

Курорт «Пирогово» — это масштабная территория для отдыха с живописной природой на северном берегу Клязьминского водохранилища всего в 20 км от шумной суеты города. Все подробности можно узнать по телефону +7 (499) 647-41-41.

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Немного истории

Инициатором основания курорта в 1960 году выступил Н.С. Хрущев. Под строительство была отведена территория в 100 га, ограниченная с одной стороны густым лесом, а с другой – водохранилищем. С начала 2000-х начался новый этап в жизни курорта:

  • Площадь увеличилась до 140 га;
  • Заросшие и непроходимые заросли преобразились в ухоженный по-европейски лес;
  • Засушливые поляны и пустыри превратились в зеленые лужайки с подстриженной травой;
  • Появлялись новые уникальные коттеджи и домики для отдыха, созданные по проектам лучших русских архитекторов;
  • С каждым годом появлялись новые развлечения для отдыхающих, улучшалась инфраструктура, усовершенствовался ландшафтный дизайн.

Развлечения

Гостей клуба ждет масса разнообразных развлечений:

  • Гольф: Здесь можно не только поиграть в аристократическую игру на обширном пространстве с 9 «плавающими» лунками, но и записаться в академию гольфа для взрослых и детей. Фанаты игры могут стать членом клуба со специальными выгодными условиями и поучаствовать в турнирах;
  • Парусный клуб: Виртуозно управлять парусной яхтой взрослых и детей с удовольствием научат в школе клуба. А по мере достижения мастерства можно принять участие в любительских и профессиональных турнирах;
  • Конный клуб: Здесь можно не только познакомиться с этими грациозными животными, но и покататься по манежу или по прогулочной трассе. На базе клуба работает школа по обучению конному спорту;
  • Ледовый каток: Крытое сооружение оснащено искусственным катком для массовых катаний и игры в хоккей, обогреваемыми сидениями для посетителей, прокатом коньков любых размеров, раздевалками и душевыми кабинами;
  • Спортивные площадки: На территории клуба есть поле для игры в мини-футбол с покрытием из искусственной травы и два корта для игры в теннис;
  • Ресторан «Домино»: Рядом с гольф-клубом расположился уютный дом, где гости могут не только отдохнуть от обилия развлечений, но и насладиться блюдами авторской кухни. Уникальность ресторана заключается в дизайнерском решении: благодаря стеклянным стенам создается эффект «парящей крыши».

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Преимущества курорта

  • Развитая и продуманная до мелочей инфраструктура, благодаря которой созданы все условия для комфортного отдыха;
  • При благоустройстве территории основной задачей стояло сохранение деревьев и других объектов природной среды, чтобы гости клуба полноценно насладились естественной красотой окружающих пейзажей;
  • На территории клуба можно не только воспользоваться многообразием развлечений, но насладиться участием или просмотром состязаний и турниров;
  • Помимо активного отдыха, на курорте можно поучаствовать в различных мастер-классах и посетить выставки современных художников и скульпторов;
  • Для желающих отдохнуть на свежем воздухе несколько дней предусмотрены комфортабельные домики на любой вкус и количество гостей.



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