Что предлагает отдыхающим курорт Пирогово

Курорт «Пирогово» — это масштабная территория для отдыха с живописной природой на северном берегу Клязьминского водохранилища всего в 20 км от шумной суеты города. Все подробности можно узнать по телефону +7 (499) 647-41-41.
Немного истории
Инициатором основания курорта в 1960 году выступил Н.С. Хрущев. Под строительство была отведена территория в 100 га, ограниченная с одной стороны густым лесом, а с другой – водохранилищем. С начала 2000-х начался новый этап в жизни курорта:
- Площадь увеличилась до 140 га;
- Заросшие и непроходимые заросли преобразились в ухоженный по-европейски лес;
- Засушливые поляны и пустыри превратились в зеленые лужайки с подстриженной травой;
- Появлялись новые уникальные коттеджи и домики для отдыха, созданные по проектам лучших русских архитекторов;
- С каждым годом появлялись новые развлечения для отдыхающих, улучшалась инфраструктура, усовершенствовался ландшафтный дизайн.
Развлечения
Гостей клуба ждет масса разнообразных развлечений:
- Гольф: Здесь можно не только поиграть в аристократическую игру на обширном пространстве с 9 «плавающими» лунками, но и записаться в академию гольфа для взрослых и детей. Фанаты игры могут стать членом клуба со специальными выгодными условиями и поучаствовать в турнирах;
- Парусный клуб: Виртуозно управлять парусной яхтой взрослых и детей с удовольствием научат в школе клуба. А по мере достижения мастерства можно принять участие в любительских и профессиональных турнирах;
- Конный клуб: Здесь можно не только познакомиться с этими грациозными животными, но и покататься по манежу или по прогулочной трассе. На базе клуба работает школа по обучению конному спорту;
- Ледовый каток: Крытое сооружение оснащено искусственным катком для массовых катаний и игры в хоккей, обогреваемыми сидениями для посетителей, прокатом коньков любых размеров, раздевалками и душевыми кабинами;
- Спортивные площадки: На территории клуба есть поле для игры в мини-футбол с покрытием из искусственной травы и два корта для игры в теннис;
- Ресторан «Домино»: Рядом с гольф-клубом расположился уютный дом, где гости могут не только отдохнуть от обилия развлечений, но и насладиться блюдами авторской кухни. Уникальность ресторана заключается в дизайнерском решении: благодаря стеклянным стенам создается эффект «парящей крыши».
Преимущества курорта
- Развитая и продуманная до мелочей инфраструктура, благодаря которой созданы все условия для комфортного отдыха;
- При благоустройстве территории основной задачей стояло сохранение деревьев и других объектов природной среды, чтобы гости клуба полноценно насладились естественной красотой окружающих пейзажей;
- На территории клуба можно не только воспользоваться многообразием развлечений, но насладиться участием или просмотром состязаний и турниров;
- Помимо активного отдыха, на курорте можно поучаствовать в различных мастер-классах и посетить выставки современных художников и скульпторов;
- Для желающих отдохнуть на свежем воздухе несколько дней предусмотрены комфортабельные домики на любой вкус и количество гостей.