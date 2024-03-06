Что предлагает отдыхающим курорт Пирогово

Курорт «Пирогово» — это масштабная территория для отдыха с живописной природой на северном берегу Клязьминского водохранилища всего в 20 км от шумной суеты города. Все подробности можно узнать по телефону +7 (499) 647-41-41.

Немного истории

Инициатором основания курорта в 1960 году выступил Н.С. Хрущев. Под строительство была отведена территория в 100 га, ограниченная с одной стороны густым лесом, а с другой – водохранилищем. С начала 2000-х начался новый этап в жизни курорта:

Площадь увеличилась до 140 га;

Заросшие и непроходимые заросли преобразились в ухоженный по-европейски лес;

Засушливые поляны и пустыри превратились в зеленые лужайки с подстриженной травой;

Появлялись новые уникальные коттеджи и домики для отдыха, созданные по проектам лучших русских архитекторов;

С каждым годом появлялись новые развлечения для отдыхающих, улучшалась инфраструктура, усовершенствовался ландшафтный дизайн.

Развлечения

Гостей клуба ждет масса разнообразных развлечений:

Гольф: Здесь можно не только поиграть в аристократическую игру на обширном пространстве с 9 «плавающими» лунками, но и записаться в академию гольфа для взрослых и детей. Фанаты игры могут стать членом клуба со специальными выгодными условиями и поучаствовать в турнирах;

Парусный клуб: Виртуозно управлять парусной яхтой взрослых и детей с удовольствием научат в школе клуба. А по мере достижения мастерства можно принять участие в любительских и профессиональных турнирах;

Конный клуб: Здесь можно не только познакомиться с этими грациозными животными, но и покататься по манежу или по прогулочной трассе. На базе клуба работает школа по обучению конному спорту;

Ледовый каток: Крытое сооружение оснащено искусственным катком для массовых катаний и игры в хоккей, обогреваемыми сидениями для посетителей, прокатом коньков любых размеров, раздевалками и душевыми кабинами;

Спортивные площадки: На территории клуба есть поле для игры в мини-футбол с покрытием из искусственной травы и два корта для игры в теннис;

Ресторан «Домино»: Рядом с гольф-клубом расположился уютный дом, где гости могут не только отдохнуть от обилия развлечений, но и насладиться блюдами авторской кухни. Уникальность ресторана заключается в дизайнерском решении: благодаря стеклянным стенам создается эффект «парящей крыши».

Преимущества курорта