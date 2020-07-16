Акционерное общество, как форма организации предпринимательской деятельности наиболее привлекательна на территории Украины. Главным преимуществом считается отсутствие ответственности акционеров перед деятельностью общества и наоборот. ОАО не отвечает по существующим обязательствам акционеров. Уставной капитал разделяется в равных долях между каждым членом ОАО. Корпоративные права члена обеспечиваются аукционной долей.

Узнать процедуру регистрации акционерного общества в Украине можно на сайте компании Zigma — https://bykdyb.ru/catalog/lestnicy-iz-duba. Вряд ли процедуру можно назвать архисложной. Но существуют технические нюансы, не зная которых велика вероятность увеличения сроков регистрации из-за устранения ошибок.

Различные способы создания акционерного общества

По большому счету, создать АО можно любым разрешённым юридическим способом:

слиянием/разделением;

преобразованием;

выделением;

учреждением.

Наибольшее распространение на практике получило учреждение АО. При этом учредить общество может как одно, так и несколько лиц. В договор могут быть включены следующие позиции:

утверждённый порядок по организации АО;

тип акций, которыми будут владеть члены;

стоимость одной акции;

срок действия договора.

Нередко сроки договора не указывают. Ведь сам по себе документ не является учредительным. Он будет действовать лишь до момента, когда НКЦБФР зарегистрирует отчёт о закрытом размещении акций.

Естественно, при создании АО всего одним субъектом, в договоре нет никакой необходимости.

Стоимость процедуры учреждения АО и размещение публичных акций

В ходе учредительных процедур пакет акций общества распределяется только между его членами. Однако, после получения свидетельства о регистрации начального выпуска ценных бумаг, общество может перейти к публичному размещению акций.

Средняя цена организации АО в Украине сегодня – 7 500 гривен. В эту стоимость уже входит оплата регистрационного сбора.

Приблизительные сроки оформления профессионалами – 45 рабочих дней. Использование услуг профессиональных регистраторов обеспечивает приятные бонусы – помощь в регистрации юридического адреса, дизайн печатей, составление устава на нескольких языках.

В видео обозначены 3 основные преимущества АО над другими формами предпринимательской деятельности: