Что означает маркировка масла 5w 40

При выборе смазочных материалов для двигателей внутреннего сгорания ключевым параметром является вязкость. Она кодируется буквенно-цифровым обозначением в соответствии с международной классификацией SAE. Этот код позволяет опытным водителям и профессионалам автосервисов сразу понять, насколько масло сохраняет свои свойства при высоких температурах и не теряет ли их в условиях низких температур, чтобы определить, подходит ли данный продукт или стоит рассмотреть альтернативы. Один из популярных вариантов – масло 5W-40.

Как расшифровывается

Маркировка 5W-40 указывает на класс вязкости моторного масла, который соответствует требованиям международного стандарта.

Данное обозначение условно разделяется на два компонента:

  • Первая часть 5W (Winter). Характеризует текучесть масла при отрицательных температурах. Это означает, что смазочный материал сохраняет свои свойства при морозах до -30°C, обеспечивая беспроблемный запуск силового агрегата в зимний период;
  • Вторая часть 40. Обозначает вязкость масла при стандартной рабочей температуре двигателя (+100°C). Этот показатель находится в диапазоне от 12,5 до 16,3 сст.

То есть масло 5W-40 является всесезонным и гарантирует эффективную защиту двигателя как при низких, так и при высоких температурах окружающей среды.

Как выбрать

Важно, чтобы смазочный материал отвечал спецификациям, установленным изготовителем автомобиля.

Эти сведения, как правило, можно найти в инструкции по эксплуатации. Необходимо учитывать спецификации и разрешения, выданные автоконцерном (такие как API, ILSAC, ACEA).

Для новых автомобилей или машин, эксплуатируемых в сложных условиях, предпочтительнее синтетическое масло.

Оно обеспечит более надежную защиту и стабильность характеристик при высоких нагрузках и продолжительных поездках. Полусинтетика – хороший вариант для автомобилей с большим пробегом или солидным возрастом.

Масло должно соответствовать климатическим условиям региона и условиям эксплуатации.

В мороз оно должно сохранять текучесть для беспрепятственной циркуляции в двигателе и предотвращения трения на сухую. В жару оно должно быть достаточно вязким, чтобы защитить двигатель от перегрева.

Рекомендуется отдавать предпочтение продукции известных и надежных брендов, заслуживших репутацию со временем.

Также не стоит приобретать самое дешевое масло, так как оно может содержать больше нежелательных примесей и менее эффективные присадки.



