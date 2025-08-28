Что означает маркировка масла 5w 40

При выборе смазочных материалов для двигателей внутреннего сгорания ключевым параметром является вязкость. Она кодируется буквенно-цифровым обозначением в соответствии с международной классификацией SAE. Этот код позволяет опытным водителям и профессионалам автосервисов сразу понять, насколько масло сохраняет свои свойства при высоких температурах и не теряет ли их в условиях низких температур, чтобы определить, подходит ли данный продукт или стоит рассмотреть альтернативы. Один из популярных вариантов – масло 5W-40.
Выбрать масло 5W-40 в Москве можно в интернет-магазине https://aimol-shop.ru/catalog/maslo_5w_40/.
Как расшифровывается
Маркировка 5W-40 указывает на класс вязкости моторного масла, который соответствует требованиям международного стандарта.
Данное обозначение условно разделяется на два компонента:
- Первая часть 5W (Winter). Характеризует текучесть масла при отрицательных температурах. Это означает, что смазочный материал сохраняет свои свойства при морозах до -30°C, обеспечивая беспроблемный запуск силового агрегата в зимний период;
- Вторая часть 40. Обозначает вязкость масла при стандартной рабочей температуре двигателя (+100°C). Этот показатель находится в диапазоне от 12,5 до 16,3 сст.
То есть масло 5W-40 является всесезонным и гарантирует эффективную защиту двигателя как при низких, так и при высоких температурах окружающей среды.
Как выбрать
Важно, чтобы смазочный материал отвечал спецификациям, установленным изготовителем автомобиля.
Эти сведения, как правило, можно найти в инструкции по эксплуатации. Необходимо учитывать спецификации и разрешения, выданные автоконцерном (такие как API, ILSAC, ACEA).
Для новых автомобилей или машин, эксплуатируемых в сложных условиях, предпочтительнее синтетическое масло.
Оно обеспечит более надежную защиту и стабильность характеристик при высоких нагрузках и продолжительных поездках. Полусинтетика – хороший вариант для автомобилей с большим пробегом или солидным возрастом.
Масло должно соответствовать климатическим условиям региона и условиям эксплуатации.
В мороз оно должно сохранять текучесть для беспрепятственной циркуляции в двигателе и предотвращения трения на сухую. В жару оно должно быть достаточно вязким, чтобы защитить двигатель от перегрева.
Рекомендуется отдавать предпочтение продукции известных и надежных брендов, заслуживших репутацию со временем.
Также не стоит приобретать самое дешевое масло, так как оно может содержать больше нежелательных примесей и менее эффективные присадки.