Когда у вас отсутствует склад (или их недостаточно), а перевозчиков нанимаете по случаю, идеальный вариант – аутсорсить это опытному оператору фулфилмента. Для Озона с огромными структурами и сетями поставок, распределения по потребителям –это эффективно, экономично и удобно. Особенно, если подключить фулфилмент для Озон от лидера на рынке – ООО "ФУЛФИЛЛ-Ю".

Работа фулфилмента

Выполнение комплекса логистических мероприятий по алгоритму с отдельными операциями:

Обработкой заказов. После оформления клиентом заказа на форме сайта в интернет-магазине или на маркетплейсе.

Размещением товара на склад, с его маркировкой.

Сборкой заказов. Товары по информации из заявок клиентов выбираются на складе, проверяются по качеству, и передаются на упаковку.

Упаковкой. Товары и партии готовятся к транспортировке в защитных упаковках и безопасных коробках.

Доставкой к потребителям. Товары передаются курьерским службам, перевозчикам, или в отделения Почты России для иногородней отправки.

Отслеживанием маршрута следования товара. У клиента всегда есть информация о прохождения посылки по маршруту в реальном времени через личный кабинет сервиса фулфилмента.

Обработкой возвратов или отказов.

Очень важная функция, которая сильно тормозит и отвлекает от основной работы подразделения маркетплейса. В случае не выкупа товара, или его возврата клиентом (по качеству или не совпадению заказанных параметров), на пункте выдачи или уже на складе, сотрудниками товар распаковывается, и проверяется его качество. При нормальном состоянии его возвращают обратно на полки. Если качество не удовлетворительное, товар снимается с продаж с комментариями.

Фулфилмент-оператором берется на себя вся логистика под ключ. Для Ozon это обслуживание по категории FBO. Клиенты в таких условиях получат заказ за 1-2 суток.

Продавцу можно дальше сосредоточиваться на продвижении бизнеса.

Преимущества логистики с фулфилментом от "ФУЛФИЛЛ-Ю"

Маркетплейс получает:

Упорядоченность и скорость поставок товаров потребителям.

Минимизация издержек, в том числе возвратов.

Надежность и слаженность работы по всей цепи поставок.

Снижение рисков потерь и порчи товаров.

Общее повышение эффективности поставок и рост прибыли.

Компания "ФУЛФИЛЛ-Ю" работает на улучшение репутации бренда маркетплейса, подтверждая достоинства сотрудничества своей надежностью и опытом работы.