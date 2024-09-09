Когда у вас отсутствует склад (или их недостаточно), а перевозчиков нанимаете по случаю, идеальный вариант – аутсорсить это опытному оператору фулфилмента. Для Озона с огромными структурами и сетями поставок, распределения по потребителям –это эффективно, экономично и удобно. Особенно, если подключить фулфилмент для Озон от лидера на рынке – ООО "ФУЛФИЛЛ-Ю".
Работа фулфилмента
Выполнение комплекса логистических мероприятий по алгоритму с отдельными операциями:
- Обработкой заказов. После оформления клиентом заказа на форме сайта в интернет-магазине или на маркетплейсе.
- Размещением товара на склад, с его маркировкой.
- Сборкой заказов. Товары по информации из заявок клиентов выбираются на складе, проверяются по качеству, и передаются на упаковку.
- Упаковкой. Товары и партии готовятся к транспортировке в защитных упаковках и безопасных коробках.
- Доставкой к потребителям. Товары передаются курьерским службам, перевозчикам, или в отделения Почты России для иногородней отправки.
- Отслеживанием маршрута следования товара. У клиента всегда есть информация о прохождения посылки по маршруту в реальном времени через личный кабинет сервиса фулфилмента.
- Обработкой возвратов или отказов.
- Очень важная функция, которая сильно тормозит и отвлекает от основной работы подразделения маркетплейса. В случае не выкупа товара, или его возврата клиентом (по качеству или не совпадению заказанных параметров), на пункте выдачи или уже на складе, сотрудниками товар распаковывается, и проверяется его качество. При нормальном состоянии его возвращают обратно на полки. Если качество не удовлетворительное, товар снимается с продаж с комментариями.
Фулфилмент-оператором берется на себя вся логистика под ключ. Для Ozon это обслуживание по категории FBO. Клиенты в таких условиях получат заказ за 1-2 суток.
Продавцу можно дальше сосредоточиваться на продвижении бизнеса.
Преимущества логистики с фулфилментом от "ФУЛФИЛЛ-Ю"
Маркетплейс получает:
- Упорядоченность и скорость поставок товаров потребителям.
- Минимизация издержек, в том числе возвратов.
- Надежность и слаженность работы по всей цепи поставок.
- Снижение рисков потерь и порчи товаров.
- Общее повышение эффективности поставок и рост прибыли.
Компания "ФУЛФИЛЛ-Ю" работает на улучшение репутации бренда маркетплейса, подтверждая достоинства сотрудничества своей надежностью и опытом работы.