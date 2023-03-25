Что относится к запчастям для лифтов

Запасные части к лифтам делятся на крупные категории: относящиеся к кабине лифта и его каркасу, средства привода и подъема кабины, средства обеспечения безопасности, управляющее электрическое и электронное оборудование.

Каждая категория включает в себя отдельные узлы и детали. Их конкретный перечень и наименования по артикулам определяются каждым производителем лифтового оборудования.

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Лифтовые кабины

Состоят из двух основных узлов: общего каркаса, и непосредственно кабины, или купе.

Каркас

В него входят нижние и верхние балки, и соединение между ними – стальные стойки.

Именно этот узел удерживает кабину и ее груз при движении и в состоянии покоя. К каркасу крепятся тросы, удерживающие кабину на весу, и перемещающие ее вниз и вверх.

Купе

В современных кабинах купе полностью закрыты.

Имеют полностью закрытые стены, пол и крышу. Спереди в купе вмонтированы автоматические раздвижные двери, блокирующиеся при движении и в аварийных ситуациях. Купе обеспечены вентиляцией.

Оснащены кнопочной или сенсорной панелью управления, и переговорным двухсторонним устройством для связи с диспетчером при аварийных случаях и чрезвычайных ситуациях.

Механические узлы безопасности движения

Это набор ловителей, направляющих башмаков и подвесок. Они крепятся на каркасе.

Направляющими башмаками, как противовесом, обеспечивается вертикальное положение каркаса с кабиной. Башмаки бывают роликовые или скользящие.

Ловителями обеспечивается безопасность перемещения и остановок. Они останавливают и удерживают кабину, когда она движется вниз. Без работоспособных ловителей лифт не работает.

Подвески обеспечивают комфортность остановок и старта, предохраняя от резких ударов.

Механизм подъема – спуска

Основная его часть – электрический двигатель привода. Он расположен сверху лифтовой шахты.

На его валу надеты, или работают через ременную передачу, приводные шкивы, перемещающие тросы с подвешенной кабиной вниз и вверх. Привод может оснащаться редуктором для понижения скорости вращения.

От внезапного резкого перемещения защищают механические блокировки.

Направленное движение и остановки обеспечиваются противовесами и ползунками.

Кроме этого, внутри лифтовой шахты размещены каркасы с сигнальными датчиками и направляющими ограничителями движения.

Система управления

В нее входят электрические цепи управления, и электронный блок.

Они обеспечивают включение и выключение движения привода, плавность пуска и остановки, адресную и точную остановку на этажах.