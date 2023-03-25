Что относится к запчастям для лифтов

Запасные части к лифтам делятся на крупные категории: относящиеся к кабине лифта и его каркасу, средства привода и подъема кабины, средства обеспечения безопасности, управляющее электрическое и электронное оборудование.
Каждая категория включает в себя отдельные узлы и детали. Их конкретный перечень и наименования по артикулам определяются каждым производителем лифтового оборудования.
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Содержание
Лифтовые кабины
Состоят из двух основных узлов: общего каркаса, и непосредственно кабины, или купе.
Каркас
В него входят нижние и верхние балки, и соединение между ними – стальные стойки.
Именно этот узел удерживает кабину и ее груз при движении и в состоянии покоя. К каркасу крепятся тросы, удерживающие кабину на весу, и перемещающие ее вниз и вверх.
Купе
В современных кабинах купе полностью закрыты.
Имеют полностью закрытые стены, пол и крышу. Спереди в купе вмонтированы автоматические раздвижные двери, блокирующиеся при движении и в аварийных ситуациях. Купе обеспечены вентиляцией.
Оснащены кнопочной или сенсорной панелью управления, и переговорным двухсторонним устройством для связи с диспетчером при аварийных случаях и чрезвычайных ситуациях.
Механические узлы безопасности движения
Это набор ловителей, направляющих башмаков и подвесок. Они крепятся на каркасе.
Направляющими башмаками, как противовесом, обеспечивается вертикальное положение каркаса с кабиной. Башмаки бывают роликовые или скользящие.
Ловителями обеспечивается безопасность перемещения и остановок. Они останавливают и удерживают кабину, когда она движется вниз. Без работоспособных ловителей лифт не работает.
Подвески обеспечивают комфортность остановок и старта, предохраняя от резких ударов.
Механизм подъема – спуска
Основная его часть – электрический двигатель привода. Он расположен сверху лифтовой шахты.
На его валу надеты, или работают через ременную передачу, приводные шкивы, перемещающие тросы с подвешенной кабиной вниз и вверх. Привод может оснащаться редуктором для понижения скорости вращения.
От внезапного резкого перемещения защищают механические блокировки.
Направленное движение и остановки обеспечиваются противовесами и ползунками.
Кроме этого, внутри лифтовой шахты размещены каркасы с сигнальными датчиками и направляющими ограничителями движения.
Система управления
В нее входят электрические цепи управления, и электронный блок.
Они обеспечивают включение и выключение движения привода, плавность пуска и остановки, адресную и точную остановку на этажах.