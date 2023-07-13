Как купить квартиру в Дубае россиянину

Покупка и оформление жилья в Дубае имеет массу преимуществ. Например, они могут получить гражданство ОАЭ или вид на жительство, получать доход от инвестиций и ведения бизнеса без необходимости оплаты налогов на прибыль.
В статье будет представлена информация по особенностям покупки жилья гражданином РФ. Если вас интересует жилая недвижимость в Дубае, то помощь в выборе и покупке может оказать сайт uaeassets.com.
Особенности покупки жилья россиянином
Каждый россиянин может выбрать в Эмиратах подходящую по стоимости недвижимость.
Рынок жилья здесь разнообразен и представлен недорогими квартирами, апартаментами, роскошными виллами. Если писать коротко, то для покупки жилья жителям России следует пройти следующие этапы сделки:
- Выбор подходящей недвижимости.
- Подписание договора купли-продажи.
- Встреча с продавцом для передачи аванса за недвижимость. В зависимости от вида жилья потребуется внесение задатка в размере 5-25 % от стоимости.
- Заключение договора на обслуживание дома.
- Зарегистрировать недвижимость и получить документ о праве собственности.
Как происходит оформление жилья в Дубае для россиянина?
Покупка недвижимости в Дубае происходит с соблюдением законодательства страны. Поэтому сделка гарантирует безопасность для обеих сторон.
Поэтапно для россиян процесс оформления недвижимости выглядит так:
- Когда подходящее жилье найдено, покупатель должен связаться с продавцом для обсуждения условий продажи. Конечное решение должно быть зафиксировано документально.
- Покупатель вносит задаток в размере 5-25% от стоимости недвижимости. Для этого потребуется внести чек на имя продавца на нужную сумму. На этом этапе важно помнить, что залог покупателю возвращают только после успешной сделки. При отказе дальнейшего оформления – он не возвращается.
- После внесения аванса происходит оформление сертификата
- NOC. Он является документом, подтверждающим отсутствие каких-либо возражений.
- Покупатель с продавцом подписывают договор купли-продажи. Здесь потребуется посредник. Агент выступит не только свидетелем, но и сможет проверить корректность предоставленной информации.
- После проверки всех документов департамент выдает покупателю документ, подтверждающий регистрацию права собственности.
Возможна ли покупка жилья в Дубае россиянином удаленно?
Такой вариант покупки недвижимости возможен.
Он значительно облегчает процесс для иностранных покупателей. Во времена пандемии решение об онлайн продажах жилья в Дубае спасла экономику рынка недвижимости.
Основным преимуществом удаленной покупки недвижимости является отсутствие необходимости личного присутствия в территории страны. Агент предоставляет не только варианты жилья для выбора, но и проводит онлайн-экскурсии.