Как купить квартиру в Дубае россиянину

Покупка и оформление жилья в Дубае имеет массу преимуществ. Например, они могут получить гражданство ОАЭ или вид на жительство, получать доход от инвестиций и ведения бизнеса без необходимости оплаты налогов на прибыль.

В статье будет представлена информация по особенностям покупки жилья гражданином РФ. Если вас интересует жилая недвижимость в Дубае, то помощь в выборе и покупке может оказать сайт uaeassets.com.

Особенности покупки жилья россиянином

Каждый россиянин может выбрать в Эмиратах подходящую по стоимости недвижимость.

Рынок жилья здесь разнообразен и представлен недорогими квартирами, апартаментами, роскошными виллами. Если писать коротко, то для покупки жилья жителям России следует пройти следующие этапы сделки:

Выбор подходящей недвижимости.

Подписание договора купли-продажи.

Встреча с продавцом для передачи аванса за недвижимость. В зависимости от вида жилья потребуется внесение задатка в размере 5-25 % от стоимости.

Заключение договора на обслуживание дома.

Зарегистрировать недвижимость и получить документ о праве собственности.

Как происходит оформление жилья в Дубае для россиянина?

Покупка недвижимости в Дубае происходит с соблюдением законодательства страны. Поэтому сделка гарантирует безопасность для обеих сторон.

Поэтапно для россиян процесс оформления недвижимости выглядит так:

Когда подходящее жилье найдено, покупатель должен связаться с продавцом для обсуждения условий продажи. Конечное решение должно быть зафиксировано документально.

Покупатель вносит задаток в размере 5-25% от стоимости недвижимости. Для этого потребуется внести чек на имя продавца на нужную сумму. На этом этапе важно помнить, что залог покупателю возвращают только после успешной сделки. При отказе дальнейшего оформления – он не возвращается.

После внесения аванса происходит оформление сертификата

NOC. Он является документом, подтверждающим отсутствие каких-либо возражений.

Покупатель с продавцом подписывают договор купли-продажи. Здесь потребуется посредник. Агент выступит не только свидетелем, но и сможет проверить корректность предоставленной информации.

После проверки всех документов департамент выдает покупателю документ, подтверждающий регистрацию права собственности.

Возможна ли покупка жилья в Дубае россиянином удаленно?

Такой вариант покупки недвижимости возможен.

Он значительно облегчает процесс для иностранных покупателей. Во времена пандемии решение об онлайн продажах жилья в Дубае спасла экономику рынка недвижимости.

Основным преимуществом удаленной покупки недвижимости является отсутствие необходимости личного присутствия в территории страны. Агент предоставляет не только варианты жилья для выбора, но и проводит онлайн-экскурсии.