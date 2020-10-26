Что такое seo-аудит сайта
он думал и был вознагражден идеей

Что такое seo-аудит сайта

26 октября 2020

Большинство современных сайтов создается с коммерческой целью. Поэтому мало просто создать его и запустить. Требуется еще и грамотное продвижение, привлечение целевой аудитории.

Далеко не всегда качественный и, вроде бы, хороший и интересный ресурс привлекает аудиторию. В этих случаях, прежде чем заказывать новое продвижение, необходимо провести SEO-аудит сайта. Профессиональный seo-аудит от comcon.com.ua позволит найти все слабые места вашего сайта, мешающие его продвижению.

Что это такое

Это исследование содержимого сайта, его контента, интерфейса и всех остальных параметров на предмет наличия ошибок, уникальности данных и т. д. Специалист ищет все ошибки в ресурсе, которые могли бы затруднять его продвижение в поисковых системах.

После того, как аудит будет выполнен, клиент получит список рекомендаций, чтобы исправить ошибки. Либо, если заказывается не только аудит, но и оптимизация, всю работу выполнит компания, к которой обратился владелец сайта. Использоваться SEO-аудит сайта может в следующих случаях:

  • если владелец уже несколько лет не оптимизировал свой ресурс
  • если сайт только создан
  • если ранее заказанное продвижение никаких плодов не дает

Как осуществляется SEO-аудит сайта и кому его доверить

Редко кто из владельцев сайтов разбирается в таких вопросах. В противном случае, если бы все это было так легко, компаний, работающих в сфере SEO-аудита и продвижения сайтов не было, т. к. их услуги никому не требовались бы.

Те, кто настроен серьезно, должны доверить эту работу профессионалам. Причем, это должны быть не частные специалисты, а специальные компании.

Это не означает, что все частники плохо выполняют свою работу, но сотрудничество с компаниями намного надежнее, т. к. все официально, заключается договор, предоставляются чеки и гарантии на все выполненные работы, что немаловажно. Сам аудит сайта включает в себя следующие пункты:

  • проверка текстов, анализа контента
  • оценка юзабилити
  • анализ структуры сайта и внешней ссылочной массы
  • технический аудит и не только.

При комплексном аудите, проверку осуществляет не один, а несколько специалистов, у каждого из которых своя область. Стоимость услуги не баснословная, но многие пытаются на этом экономить.

Если заказывать поисковое продвижение без предварительного анализа и аудита сайта, деньги в большинстве случаев будут выброшены на ветер. Поэтому лучше к решению данной задачи подходить комплексно, с умом.

Тем более, что потраченные деньги, силы и время с лихвой себя окупят за счет увеличения посещаемости и повышения объема продаж.



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