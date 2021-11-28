Что относится к спецтехнике в транспорте?

Ручной труд не способен обеспечивать темпов развития человечества, актуальный для настоящего дня. Механизация коснулась практически всех областей жизнедеятельности. Специальной техникой называют технические средства, направленные на решение преимущественно одной, конкретной задачи. Упрощённая классификация спецтехники представляется следующим образом: воздушная, наземная, подводная, космическая, водная.

Техника специального назначения используется в строительстве (а также в смежных с ним направлениях). Продажа спецтехники осуществляется ООО «УКР Спецтехника». Более 20 лет компания поставляет лучшие технические решения и обеспечивает возможность обслуживания, ремонтных работ (в том числе существуют выездные бригады, если по каким-то причинам технику невозможно доставить на ремонтную базу).

Основные категории специальной техники

Наиболее распространённой классификацией спецтехники остаётся разделение по виду работ, для которых предназначены технические устройства:

строительная;

автомобильная;

коммунальная (так же её называют городской спецтехникой);

военная;

сельскохозяйственная;

подъёмная и т.д.

Строительная спецтехника чаще всего нацелена на выполнение земляных работ (бульдозеры, грейдеры, экскаваторы) и транспортировки тяжёлых грузов (самосвалы, строительные краны и т.д.).

Если говорить о количественном соотношении, то лидером остаётся автомобильная спецтехника.

Особенности транспортной спецтехники

Данные технические решения изначально предназначаются исключительно для перевозки, транспортировки, буксира грузов. К наземной автомобильной спецтехнике можно отнести: сёдельные тягачи, буксиры, эвакуаторы, манипуляторы, все виды прицепов и полуприцепов.

Современные транспортные решения позволяют решать логистические задачи вне зависимости от их сложности и объёма. Мобильность колёсного транспорта в сочетании с высокой грузоподъёмности позволяют применять технические решения в широком спектре условий.

Автомобильная спецтехника эксплуатируется во всех климатических поясах (в том числе в Арктике).

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В видео продемонстрирована строительная спецтехника: