Виды кранов манипуляторов

Краны-манипуляторы в настоящее время весьма востребованы в разных местах: на строительных площадках, больших складах, промышленных предприятиях и т.п. Это и не странно, ведь такая спецтехника способна решить множество задач на площадках разной величины.



При желании, в случае отсутствия такового в парке машин предприятия или в частном порядке, кран-манипулятор можно арендовать в специализирующейся на данной услуге компании, например, здесь https://kmras.ru/. Но кроме осведомленности о высокой его маневренности, компактности и умении выполнять разные операции, нужно точно знать, какой именно вид крана вам понадобится.

Классификация

КМУ различаются по принципу работы манипулятора:

тросовые обладают телескопической стрелой с несколькими секциями (2-7), выдвижными. Также они оснащены наматывающей трос специальной лебедкой, имеющей систему блоков и крюк. Такие краны манипуляторы используются на строительных площадках, где пространство ограничено и невозможно применение большого самоходного крана, а груз находится ниже манипулятора – укладке колец из бетона для колодца, прокладке коммуникаций под землей и т.д.;

гидравлические способны участвовать в погрузке и разгрузке, а также в транспортировке груза. То есть, они совмещают в себе и автомобиль, и кран.

Следует учесть, что гидравлическая стрела L-образная и не складывается. Расположена она за кабиной или на передней части платформы и направлена при перевозке по движению транспорта или против.

Существуют КМУ с Z-образной стрелой, которая складывается в 3 раза, но большие тяжести с ее помощью поднять не удастся.

Грузоподъемность

Краны-манипуляторы классифицируются по рабочему потенциалу:

легкие – стрела в них перемещает грузы до пяти тонн;

среднетоннажные способны осилить вес до 25 тонн;

тяжелые или крупные – их «рекорд» — 80 тонн.

Естественно, что согласно вышеупомянутым характеристикам подбирается и автомобиль-платформа: легковой, грузовой и тяжелая техника соответственно.

При аренде КМУ необходимо руководствоваться как его грузоподъемностью, так и объемом работ, а также тем, в каких целях он будет использоваться.

Так, легкие манипуляторы подойдут для подъема мебели, деревьев, торговых киосков. Средние помогут переместить стройматериалы, легковые автомобили и т.д.

Удобно использовать кран-манипулятор с прицепом: эта «фишка» позволит сэкономить на перевозке и сократить общее время работ.