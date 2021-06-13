Сетевой фильтр: что это и где используется?

Сетевой фильтр – это электрическая переноска, которая оснащена специальным датчиком, который фиксирует перепады в напряжении. Как только он замечает резкий скачок, он выключает переноску.

Как результат, вся техника, которая была к нему подключена, остается в рабочем состоянии. Приобрести его по самой выгодной цене можно в интернет-магазине электропроводки «Мастер-А», где вас ждет огромный ассортимент качественной продукции и вежливое обслуживание.

Особенности сетевых фильтров

Сегодня практически в каждом доме можно встретить сетевые фильтры, ведь они выполняют роль обычной переноски, которые позволяют подключать сразу несколько бытовых приборов.

Главное отличие между переноской и сетевым фильтром заключается в том, что последние выключаются при высоком напряжении, тем самым могут уберечь технику от поломки.

Существует огромное разнообразие сетевых фильтров, они могут отличаться по таким характеристикам как:

количество разъемов (3, 5, 6);

длина;

сила тока;

степень защиты.

Кроме того, есть изделия, которые имеют дополнительные преимущества, например, с заземлением, термозащитой, с USB (для зарядки мобильных устройств). Выбор зависит от того, какая длина вас интересует, сколько устройств будете подключать.

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Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией о том, зачем нужен сетевой фильтр.