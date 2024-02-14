Что нужно для уборки квартиры — список средств
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Что нужно для уборки квартиры — список средств

14 февраля 2024

Как и в любом деле, к уборке в квартире тоже требуется тщательная подготовка. Прежде чем приступать к наведению чистоты, нужно убедиться, а все ли необходимые средства есть под рукой. Качественную уборку квартир проводит клининговая компания в Орехово Зуево.

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Подготовка

Данный этап работ включает в себя:

  • Определение фронта поставленных задач: Для этого желательно пройтись по всем комнатам квартиры, определиться с «проблемными местами», расставить приоритеты последовательности работ;
  • Составление пошагового плана: Составить список дел по мере необходимости работ и прописать напротив необходимые средства для достижения максимального результата. На данном этапе можно распределить дни и время выполнения работ;
  • Проверка на наличие и закупка необходимых средств: Согласно списку, проверяем наличие необходимых моющих и чистящих средств в доме. Если чего-то не хватает, необходимо составить список бытовой химии для приобретения в магазине перед началом уборки.

Средства для уборки

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На этапе составления списка дел существуют классические виды работ для уборки квартиры, осталось только определиться с назначением того или иного средства для них:

  • Оконные, зеркальные и стеклянные поверхности: Существует огромный выбор спиртосодержащих средств с пульверизатором для окон, которые не оставляют разводов и следов на поверхности. После нанесения средства, достаточно протереть стекло сухой салфеткой или тряпочкой;
  • Шкафы, полки, стеллажи: Для избавления поверхностей от пыли применяются универсальные дезинфицирующие средства и составы для полировки;
  • Сантехника: Для акрила, фаянса, керамики и эмали идеально подходят хлорсодержащие средства, которые легко справляются с грязью, ржавчиной и налетом, а также дезинфицируют поверхность;
  • Кухонная техника и мебель:
  • С удалением пятен жира, даже застаревших, отлично справляются пены, спреи и гели, в состав которых входят щелочи или поверхностно-активные вещества (ПАВ);
  • Поверхности и трубы с известковым налетом: Из-за жесткости воды происходит забивка труб или на поверхностях в ванной комнате и на кухне образуется известковый налет.
  • С таким налетом отлично справляются кислотосодержащие средства разной степени воздействия и концентрации;
  • Стиральные, посудомоечные машины: Внутри барабана образуется не только известковый налет, но и накипь или жир. Со всеми проблемами справляются специальные растворы, которые заливаются в машины и запускаются в режиме мытья или стирки;
  • Ковры и мягкая мебель: Для чистки используются пенообразующие средства, удаляющие всю грязь, пятна и крошки;
  • Полы: Универсальные жидкие концентраты, разводимые в большом количестве воды, не только очищают любое напольное покрытие от грязи и пыли, но и дезинфицируют поверхность.



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