Как и в любом деле, к уборке в квартире тоже требуется тщательная подготовка. Прежде чем приступать к наведению чистоты, нужно убедиться, а все ли необходимые средства есть под рукой. Качественную уборку квартир проводит клининговая компания в Орехово Зуево.
Подготовка
Данный этап работ включает в себя:
- Определение фронта поставленных задач: Для этого желательно пройтись по всем комнатам квартиры, определиться с «проблемными местами», расставить приоритеты последовательности работ;
- Составление пошагового плана: Составить список дел по мере необходимости работ и прописать напротив необходимые средства для достижения максимального результата. На данном этапе можно распределить дни и время выполнения работ;
- Проверка на наличие и закупка необходимых средств: Согласно списку, проверяем наличие необходимых моющих и чистящих средств в доме. Если чего-то не хватает, необходимо составить список бытовой химии для приобретения в магазине перед началом уборки.
Средства для уборки
На этапе составления списка дел существуют классические виды работ для уборки квартиры, осталось только определиться с назначением того или иного средства для них:
- Оконные, зеркальные и стеклянные поверхности: Существует огромный выбор спиртосодержащих средств с пульверизатором для окон, которые не оставляют разводов и следов на поверхности. После нанесения средства, достаточно протереть стекло сухой салфеткой или тряпочкой;
- Шкафы, полки, стеллажи: Для избавления поверхностей от пыли применяются универсальные дезинфицирующие средства и составы для полировки;
- Сантехника: Для акрила, фаянса, керамики и эмали идеально подходят хлорсодержащие средства, которые легко справляются с грязью, ржавчиной и налетом, а также дезинфицируют поверхность;
- Кухонная техника и мебель:
- С удалением пятен жира, даже застаревших, отлично справляются пены, спреи и гели, в состав которых входят щелочи или поверхностно-активные вещества (ПАВ);
- Поверхности и трубы с известковым налетом: Из-за жесткости воды происходит забивка труб или на поверхностях в ванной комнате и на кухне образуется известковый налет.
- С таким налетом отлично справляются кислотосодержащие средства разной степени воздействия и концентрации;
- Стиральные, посудомоечные машины: Внутри барабана образуется не только известковый налет, но и накипь или жир. Со всеми проблемами справляются специальные растворы, которые заливаются в машины и запускаются в режиме мытья или стирки;
- Ковры и мягкая мебель: Для чистки используются пенообразующие средства, удаляющие всю грязь, пятна и крошки;
- Полы: Универсальные жидкие концентраты, разводимые в большом количестве воды, не только очищают любое напольное покрытие от грязи и пыли, но и дезинфицируют поверхность.