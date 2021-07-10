Что из фарфора можно выгодно продать в антиквариат
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Что из фарфора можно выгодно продать в антиквариат

10 июля 2021

Многие ошибочно полагают, что в антикварные магазины можно продать только что-то очень старинное и ценное. Не у всех такие вещи есть в доме. Мало кто предполагает, что у них дома могут быть ценные вещи, которые с удовольствием купят в качестве антиквариата. Например фарфор.

Если он ценный, его можно очень выгодно продать. Цена может варьироваться от нескольких тысяч до нескольких сотен и даже миллионов рублей в зависимости от того, что это за вещь. Продать фарфор в Санкт-Петербурге по выгодным ценам можно в антикварном салоне “Магия Эпохи”, подробнее можно узнать на сайте magiaepohi.ru.

Реально ли заработать на фарфоре

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Почему бы и нет?! Только речь идет не о обычном фарфоре.

У многих в домах, либо в квартирах, которые достались им, например, от каких-то тетушек, дедушек и бабушек в старых сервантах сохранился фарфор с советских или даже дореволюционных времен.

В зависимости от того, где был произведен этот фарфор и его состояния, цена может быть достаточно высокой. Можно просто отнести в антикварный магазин или даже выставить фотографию в интернете на специализированных форумах, чтобы узнать несет ли эта вещь какую-то ценность, реально ли её продать.

Тем более что сейчас можно сделать сразу поиск по фото, что очень удобно и быстро. Просто сфотографировать это изделие и загрузить снимок в поисковую систему, выбрав соответствующую функцию.

Какой фарфор можно сдать в антиквариат

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Ценными считаются следующие виды фарфора:

  • Царский фарфор
  • Царская посуда
  • Фарфор вербилок
  • Элитный фарфор
  • Фарфор ИФЗ
  • Фарфоровые статуэтки
  • Фарфор ЛФЗ
  • Антикварный фарфор
  • Императорский фарфор
  • Дмитровский фарфоровый завод.

Узнать происхождение фарфорового изделия может даже человек, который в этом не разбираются, прибегнув к помощи интернета.

Если пылившийся десятилетиями фарфор в шкафу, который давно никому не нужен, имеет элитное происхождение, вместо того чтобы выкидывать его или кому-то отдавать, можно выгодно продать эти изделия. Сейчас даже если в своём городе нет антикварных магазинов или коллекционеров, которые бы купили фарфор, найти покупателя можно через интернет с помощью частных объявлений или специализированных сайтов и форумов.

Главное быть внимательным и осторожным, чтобы не нарваться на мошенников и не быть обманутым.

От чего зависит цена фарфора

Помимо того, что он старинный, фарфоровое изделие также должно быть целым без каких-либо сколов и изъянов.

Только в этом случае можно получить максимально возможную сумму. При наличии серьезных изъянов шансов выгодно продать изделие нет. Можно отдать фарфор на реставрацию. Однако после, при продаже факт реставрации скрывать не стоит.



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