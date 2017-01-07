Как выбрать мужской халат?

Культура ношения халатов мужчинами в России не особенно распространена. Однако всё меняется. Сегодня мужские халаты приобретают снова популярность. Сложности лишь заключаются в том, чтобы выбрать качественную модель, в которой будет весьма комфортно.

Мужской халат изначально предназначается для отдыха. К примеру, он может служить одеждой, которую надевает мужчина сразу после сна. Также существуют банные халаты. В любом случае, халат – это домашняя одежда. Но это не говорит о том, что к её выбору можно подходить без внимания к деталям.

Материал, который лучше всего подходит для мужских халатов

Если говорить о Европе, то там у мужчины имеется сразу два халата:

шёлковый;

махровый.

Первый используется исключительно в качестве нарядной домашней одежде. Во многих странах мужчина может принимать гостей в халате. Банные же халаты используются исключительно для комфорта.

Они впитывают лишнюю влагу с тела.

Действительно, махровые халаты очень мягкие и пушистые. Они такими остаются при правильном уходе. Стоит ли говорить о том, что махровые халаты могут быть различных расцветок?

Строго говоря, здесь нет определенных советов. Каждый выбирает тот цвет, который устраивает его больше остальных. Однако не стоит забывать о том, что все постельные оттенки достаточно быстро пачкаются. Каким бы бережным не был уход, махровый халат может стать жёстким при частых стирках.

Содержание синтетических волокон в халате

При выборе рекомендуется отдавать предпочтение халатам, которые располагают лишь незначительным минимумом синтетики. Безусловно, без неё вряд ли удастся обойтись. Если говорить об абсолютно натуральных моделях, то они служат совсем недолго.

Кроме того, во время стирки натуральные халаты «садятся». Речь идёт о сокращении размера в виду естественной усадки волокон ткани. Синтетика же не даст халату изменить размер.

Помимо всего прочего синтетические волокна препятствуют быстрому изминанию. В результате халат можно даже не вешать на вешалку – он остаётся нарядным и аккуратным.

Использовать стиральную машину для стирки халатов допускается. Однако рекомендуется выбирать исключительно бережную стирку (соответствующий режим на программаторе).

Категорически запрещается использовать отжим! Иначе махровые халаты станут жёсткими и будут царапать кожу.

В видео будут продемонстрированы мужские банные халаты, которые выйдут на рынок в текущем году: