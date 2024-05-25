Чем занимается типография

Современная типография занимается разнообразной печатью полиграфической продукции. Типографский процесс включает в себя предпечатную подготовку, процесс печати и постпечатную обработку. Каждый этап довольно объемный и трудоемкий, требующий наличия опытных специалистов, отвечающих за определенные процессы.

В зависимости от направления и объемов работ организации, предлагающие типографские услуги, могут быть маленькие, средние и крупные, специализирующиеся на цифровой либо офсетной печати.

Маленькие или минитипографии

Это своего рода копицентры, штат которых – 1-10 человек.

В таких офисах обычно можно заказать печать на черно-белом или цветном принтере, либо создание копий на ксерокопирующих машинах. Обычно в придачу к печати работает человек, занимающийся набором текстов, переводами и другими мелкими услугами.

Также часто можно увидеть минимагазин печатной и канцелярской продукции (блокноты, тетради, бумага для печати, ручки, карандаши и т.д.).

Средние типографии

Организации со штатом в 10-30 человек – это уже средние типографские офисы, занимающиеся как цифровой печатью, так и офсетной, предпечатной подготовкой – дизайном, версткой, всем объемом издательских работ, так и постпечатной частью – сборка, переплет книжной продукции, упаковка и т.д. В таких типографиях уже существуют отделы маркетинга, занимающиеся приемом клиентов, обсуждением всех условий заказа, обслуживающие весь процесс от начала до сдачи готовой продукции заказчику.

Типографские медиаструктуры

Крупные типографии в принципе занимаются тем же, что и средние, но персонал может насчитывать сотни работников.

Здесь за каждый процесс будет отвечать самостоятельный отдел с собственным штатом, так называемые миниофисы под крышей одной организации, имеющие свой план работ, нормативы и т.д.

Выбор той или иной типографии зависит от объема и вида предполагаемых работ. Естественно, с печатью одного бланка не стоит обращаться в крупную корпорацию, а многотысячные тиражи книг не выпустит ни один копировальный центр.

Надо учесть еще один момент – не все типографии занимаются печатью для продуктов питания – наклеек на обертки, рулоны, этикетки, наклейки и т.д. Также отдельно будут работать типографии, обеспечивающие широкоформатную печать – всевозможные баннеры, печать на ткани, холстах, создающие крупные рекламные щиты, вывески, уличную рекламу и т.д.