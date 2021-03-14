Трудно точно сказать, когда был придуман первый парик. Они до сих пор пользуются большой популярностью и востребованы. Сейчас им на замену активно приходят современные системы замещения волос, которые отличаются от них целым рядом свойств. Качественные парики из натуральных волос в широком ассортименте представлены в интернет-магазине https://svatelier.org/product-category/wigs/.

Что такое система замещения волос

Большинство париков просто надеваются на голову и как-то крепятся, но ненадолго.

Они не супер надёжные, не рассчитаны на то, чтобы их долго носить так как голова будет преть и человек будет чувствовать себя некомфортно.

Система замещения волос нужна тем людям, которым необходимо восстановить волосяной покров, который был повреждён или утерян из-за лечения онкологии, алопеции, системных заболеваний и не только.

Использовать систему могут как мужчинами, которые часто страдают от облысения, так и представительницы прекрасного пола.

Это могут быть системы замещения, которые полностью восстанавливают волосяной покров на голове, либо частично.

Последний вариант пользуется популярностью у мужчин, которые начинают лысеть. С помощью такой системы можно восстановить волосы именно там, где их нет установив и зафиксировать с помощью собственных волос. Затем мастер делает современную стрижку, объединив искусственные и родные волосы. И в результате всё выглядит максимально натурально и естественно. Тем более что волосы используются не искусственные, а реально натуральные.

Чем система замещения волос отличается от обычного парика

Отличий много. Прежде всего, это срок носки. Парик обычно надевают утром и снимают вечером, либо через несколько часов в зависимости от цели, которую преследует человек.

Система замещения волос носится продолжительное время. В среднем это 1 месяц, после чего нужно сделать небольшую корректировку так отрастают родные волосы и можно продолжать носить его дальше.

В парике волосы т кожа головы не дышат.

Он часто может быть изготовлен из искусственных волос, даже если они сильно похожи на натуральные. Это совершенно другое и нет такого комфорта. Система восстановления волос использует только натуральные материалы. А в качестве основы применяется специальная тонкая шелковая сетка. Она позволяет коже головы дышать даже в очень жаркую погоду, при занятиях спортом и не только.

Также отличия в стоимости. Система замещения волос стоит намного дороже так как у нее и преимуществ больше, и материалы применяются дорогие.

Однако свою стоимость она полностью оправдывает так как результат очень и очень естественный, красивый