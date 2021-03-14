Чем система замещения волос отличается от обычного парика
креатив как образ жизни

Чем система замещения волос отличается от обычного парика

14 марта 2021

Трудно точно сказать, когда был придуман первый парик. Они до сих пор пользуются большой популярностью и востребованы. Сейчас им на замену активно приходят современные системы замещения волос, которые отличаются от них целым рядом свойств. Качественные парики из натуральных волос в широком ассортименте представлены в интернет-магазине https://svatelier.org/product-category/wigs/.

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Что такое система замещения волос

Большинство париков просто надеваются на голову и как-то крепятся, но ненадолго.

Они не супер надёжные, не рассчитаны на то, чтобы их долго носить так как голова будет преть и человек будет чувствовать себя некомфортно.

Система замещения волос нужна тем людям, которым необходимо восстановить волосяной покров, который был повреждён или утерян из-за лечения онкологии, алопеции, системных заболеваний и не только.

Использовать систему могут как мужчинами, которые часто страдают от облысения, так и представительницы прекрасного пола.

Это могут быть системы замещения, которые полностью восстанавливают волосяной покров на голове, либо частично.

Последний вариант пользуется популярностью у мужчин, которые начинают лысеть. С помощью такой системы можно восстановить волосы именно там, где их нет установив и зафиксировать с помощью собственных волос. Затем мастер делает современную стрижку, объединив искусственные и родные волосы. И в результате всё выглядит максимально натурально и естественно. Тем более что волосы используются не искусственные, а реально натуральные.

Чем система замещения волос отличается от обычного парика

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Отличий много. Прежде всего, это срок носки. Парик обычно надевают утром и снимают вечером, либо через несколько часов в зависимости от цели, которую преследует человек.

Система замещения волос носится продолжительное время. В среднем это 1 месяц, после чего нужно сделать небольшую корректировку так отрастают родные волосы и можно продолжать носить его дальше.

В парике волосы т кожа головы не дышат.

Он часто может быть изготовлен из искусственных волос, даже если они сильно похожи на натуральные. Это совершенно другое и нет такого комфорта. Система восстановления волос использует только натуральные материалы. А в качестве основы применяется специальная тонкая шелковая сетка. Она позволяет коже головы дышать даже в очень жаркую погоду, при занятиях спортом и не только.

Также отличия в стоимости. Система замещения волос стоит намного дороже так как у нее и преимуществ больше, и материалы применяются дорогие.

Однако свою стоимость она полностью оправдывает так как результат очень и очень естественный, красивый



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