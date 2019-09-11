Архивное хранение документов (применение, преимущества, советы),

В соответствии с российским законодательством, предприятия и организации обязаны хранить часть документооборота в архиве. Как правило, речь идёт о кадровых документах, а также о бухгалтерском учёте. В случае, если установленные нормативные сроки были нарушены, юридическое лицо или руководитель организации может быть оштрафован на весьма кругленькую сумму. Ошибочно полагать, что архивироваться должны документы только государственных учреждений (дескать, документооборот частной фирмы – это собственность данной фирмы).

Утилизация документов также может быть произведена лишь после истечения необходимых сроков хранения. Нарушение норм может стать причиной проблем с получением необходимой информации, данных о личном составе и т.д.

Нормативные документы, регламентирующие архивное хранение

Все нормативы прописаны в следующих документах:

Налоговый кодекс;

Трудовой кодекс;

Федеральные законы: № 402-ФЗ, № 125-ФЗ;

Приказы: № 558, № 526.

Отметим, что некоторые из вышеозначенных документов противоречат друг другу. Иначе говоря, законопослушный руководитель подчас может не понимать, сколько в действительности следует хранить документооборот.

Однако, благодаря внимательному изучению федеральных законов и приказов, удаётся выявить базовые сроки хранения важных документов организации.

Рекомендации по продолжительности хранения читайте ниже.

Стандартные сроки хранения документооборота в РФ

Категорически важно помнить о том, что срок хранения начинается с 1 января следующего года, после истечения срока действия конкретного документа. Нередко именно здесь допускают ошибки частные организации.

Документы в архиве представлены в виде папок, на которых указано название документа, фактический номер дела и сроки хранения по установленным нормативам. Естественно, в папке хранятся оригиналы документов.

Если речь идёт о бухгалтерской документации, то хранить её придётся 5 лет. Документальное сопровождение дебиторской задолженности хранится 4 года. Документы о покупке активов – 4 года.

Самые высокие сроки хранения документов касаются личного состава компании. Если они относятся к периоду до 2003 года, то хранить их требуется 75 лет. Всё, что после 2003 года – 50 лет.

Если Вы заметили, что в отношении конкретного типа документов сроки хранения в разных нормативных документах различны, лучше ориентироваться на более длительный срок. Напомним, что штраф за нехранение документов составляет до 300 000 рублей. А в случае с налоговыми документами – ещё больше.

В видео даётся инструкция по помещению документов в архив на длительное хранение: