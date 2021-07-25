Чем отличаются виниры от люминиров и что лучше

Красивая улыбка прочно ассоциируется с привлекательным внешним видом. И в современной стоматологии существует множество методов для придания зубам ровной и сияющей поверхности. Наиболее популярными из них являются виниры и люминиры.

Каковы особенности этих технологий микропротезирования, и какую из них предпочесть? Современные методы эстетической стоматологии предлагает клиника ДиезДент в Москве https://diezdent.com/.

Особенности виниров и люминиров

Обе вариации микропротезов имеют форму тонких керамических пластинок, применяющихся для коррекции внешнего вида зубов, которые применяются исключительно в эстетической стоматологии.

Они позволят скорректировать форму зубов, устранить сколы и неровности, а также желтизну. Применение инновационных материалов позволяет добиться незаметного эффекта.

Виниры представляют собой керамические пластины до 1,2 мм в толщину.

Прежде чем фиксировать их на зубах, производится обточка эмали. Усовершенствованной вариацией такой технологии являются люминиры, которые не толще 0,3 мм, что делает возможной их установку без предварительной обточки.

Пластины обоих видов надежно крепятся на зубах, и снять их без специального инструмента не представляется возможным.

Что выбрать: виниры или люминиры

Каждая из технологий имеет определенные преимущества.

Люминиры, благодаря усовершенствованной технологии производства и небольшой толщине, имеют более эстетичный и естественный вид. Установка таких пластин обойдется значительно дороже, по сравнению с винирами.

Но благодаря их продолжительному сроку эксплуатации, который при должном уходе может достигать 20 лет, затраты будут окуплены.

Что касается виниров, специалисты не рекомендуют носить такие пластины дольше 10 лет. А их установка может отнять немало времени, поскольку требует дополнительных консультаций врача.

Изготовление накладок по отлитой гипсовой модели может занять до двух недель. Тогда как фиксация люминиров выполняется всего за два посещения стоматолога: для изготовления слепка зубов и для выполнения процедуры микропротезирования.

В процессе фиксирования виниров возможно неплотное прилегание пластинки к поверхности зуба, в результате чего образуется щель.

Установка аналога не вызывает подобных сложностей. Более того, люминиры не представляют опасности для эмали зубов.

Желая добиться «голливудской» улыбки важно проконсультироваться со стоматологом.

Выбирать вид микропротезирования следует исходя из рекомендаций специалиста и финансовых возможностей.