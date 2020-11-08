Обзор аппаратов прессотерапии PR-701, PR-901, PR-2000, PR-801 от компании ua.alvi-prague.com

Прессотерапия – одно из перспективных направлений в косметологии и реабилитационной медицине, которая уже сейчас пользуется большим спросом. Можно сказать, что это аппаратный пневмомассаж, который можно сравнить с лимфодренажным или корректирующим массажем.

Однако, у прессотерапии гораздо больше возможностей и преимуществ. Ведь всю работу выполняет оборудование, в широком ассортименте представленное на сайте компании https://ua.alvi-prague.com/category/pressotherapy, а контролирует это квалифицированный специалист.

Именно по этой причине косметологическим центрам и клиникам выгодно приобретать такое оборудование, потому что качество услуг, независимо от дня недели и времени суток всегда будет высоким.

Массажист – не машина. Какой бы качественный массаж он не делал бы, к вечеру или даже к полудню он устает. А аппарат уставать не будет. Главное, чтобы это было оборудование от известного и проверенного производителя. Таковым является чешская компания Alvi Prague, предлагающая очень широкий выбор таких устройств.

PR-701

Аппарат оснащен компрессором, который подает воздух нужного уровня давления в специальные нательные манжеты. В зависимости от заданных настроек, можно контролировать уровень давления, чтобы достичь желаемого эффекта.

Либо подбирается нужный режим из настроек по умолчанию. Часто используются в спортивных залах, фитнес-клубах, когда необходимо быстро избавиться от боли, которая появилась в результате травмы. Аппарат экономичный, потребляет всего 145 Вт электроэнергии.

PR-901

Это экономичное в плане расхода электроэнергии (200 Вт) косметологическое оборудование. Есть предустановленные программы, среди которых можно легко и запустить нужную.

Также доступно ручное управление, которое можно настроить в зависимости от преследуемой цели. Кроме стандартных нательных манжет, которые надеваются на руки, ноги и туловище, здесь еще в комплекте есть 10 электродов для миостимуляции. Это существенно расширяет возможности аппарата, позволяя решать множество проблем.

PR-2000

Модель достаточно экономичная (290 Вт), может похвастаться бесшумным компрессором, который нагнетает воздух. Максимальный уровень давления, которого может достичь данный аппарат составляет 260 мм. рт. Ст. оснащен специальным костюмом, который включает в себя 48 отдельных надувных подушек.

Каждой из них можно управлять, контролируя давление воздуха. Благодаря этому, можно включить нужный режим. Например, это может быть «коррекция фигуры», «лимфодренажный массаж» и не только.

PR-801

Достаточно экономичное устройство, которое потребляет всего 200 Вт и работает от обычной розетки. Комплект, помимо самого оборудования, включает в себя:

7 нательных манжет

5 бандажей

10 токопроводящих электродов для миостимуляции

Аппарат в настройках по умолчанию включает в себя несколько стандартных программ, которые можно включить. Доступна также ручная настройка параметров. Может быть использован в санаториях, косметологических центрах, СПА-салонах, фитнес-клубах и не только.