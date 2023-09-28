Чем отличается обрезная доска от необрезной
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Чем отличается обрезная доска от необрезной

28 сентября 2023

Доска – это экологичный материал из хвойных и лиственных пород дерева, имеющая широкое применение в строительстве и ремонте. В зависимости от видов работ и требований к материалу доску изготавливают двух видов:

  • Обрезная;
  • Необрезная.

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Обрезная доска

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Такая доска изготавливается из бревна при помощи распиловки с обрезом кромок, покрытых корой. Обработаны у такого пиломатериала должны быть не только нижняя и верхняя стороны, но и боковые.

Одно из главных требований к доске – правильная форма с точным размером сечения в виде прямоугольника. Для обрезного пиломатериала необработанный край уже считается недостатком. Ширина такой доски имеет размеры от 150 до 250 мм, а высота – от 8 до 50 мм. Это универсальный пиломатериал, который применяется на всех этапах строительных и отделочных работ:

  • Каркасы зданий и сооружений;
  • Несущие конструкции кровли;
  • Изготовление оконных и дверных блоков;
  • Настил пола;
  • Изготовление лестниц;
  • Производство мебели;
  • Изготовление беседок и заборов;
  • Из нее изготавливают отделочные материалы: вагонка, планкен, террасная доска.

Необрезная доска

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Такая доска изготавливается продольным распиливанием бревна.

Главным отличием от обрезного пиломатериала является необрезная кромка, покрытая корой. Такой пиломатериал ниже качеством, но дешевле за счет экономии на производстве.

Необрезной пиломатериал используется для разных видов работ:

  • Временные ограждения и навесы;
  • Изготовление опалубки;
  • Обрешетка кровли;
  • Черновая подшивка потолка;
  • Тара.

Основные отличия

Можно выделить несколько отличий между обрезным и необрезным пиломатериалом:

  • Обработка: Обрезной пиломатериал должен иметь точное сечение заданного размера и соответствовать показателям госта. А у необрезной доски спиливается только верхняя и нижняя части кромки, а боковые остаются необработанными.
  • Биозащита: В отличие от обрезного пиломатериала, необрезная доска имеет кору, которая способствует развитию грибков, насекомых и микробов.
  • Применение: Если обрезной пиломатериал применяется в строительстве и отделке, то необрезная доска чаще всего используется для временных строений и черновых работ.
  • Компактность: Обрезную доску легче складировать и резать на одинаковые отрезки. Такая доска быстрее сохнет.
  • Стоимость: Благодаря качеству, прочности и внешнему виду обрезной пиломатериал на порядок дороже необрезного.



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