Как управлять ставками в Яндекс Директ?

Сети контекстной рекламы считаются наиболее популярным средством в отношении продвижения товара в сформировавшейся медиа-среде. Среди наиболее эффективных средств следует отметить Яндекс.Директ.

Эффективность создаваемых объявлений в означенной рекламной сети базируется на основании выделенного бюджета. К примеру, у Вас и у Вашего конкурента одинаковые ключевые слова объявления, Вы боритесь за одну и ту же позицию. И победу одержит только тот, кто предложит за место большую цену. Цена платится за один клик. Хотя также можно настроить и цену за показы. Управлять ставками Яндекс.Директа можно не только вручную, но и автоматически.

Непрекращающаяся война за рекламное место

Ежедневно огромное количество рекламодателей соперничают за рекламные места в выдаче. Цена за клик изменяется со «скоростью света». Можно на первом этапе продвижения продукта задать более широкие диапазоны.

Однако в дальнейшем необходимо будет выполнять работу по снижению и достижению эффективности рекламных бюджетов.

Другими словами, необходимо будет делать так, чтобы тратить минимально возможное количество средств и при этом всё равно занимать лучше рекламные места.

Осуществлять это на протяжении всех суток руками не представляется возможным. Сегодня разработчики программного обеспечения предлагают специализированный продукт, который в полной мере способен автоматизировать борьбу по ставкам.

Автоброкер – в чём его преимущества?

Прежде всего, следует отметить, что программа – это не волшебная палочка. Её также предварительно необходимо настроить. Действительно, она позволяет автоматизировать процесс покупки рекламного места.

Но не стоит обольщаться раньше времени. Придётся некоторое время потратить, чтобы выявить наиболее привлекательный диапазон. Кроме того, конкуренты также не дремлют и борьба будет продолжаться бесконечно.

Положительные аспекты использования специализированного ПО описаны ниже:

облегчение борьбы;

полный контроль ситуации;

фиксация изменения ставок в реальном времени;

предложения оптимальной стратегии в конкретный момент времени.

Безусловно, автоматизированные решения не являются в полной мере бесплатными. Изначально разработчик может предоставить триальную версию, чтобы оценить все преимущества софта.

Однако в дальнейшем для использования в обязательном порядке потребуется покупка программы.

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В видео будет продемонстрировано выставление ставок в Яндекс.Директе: