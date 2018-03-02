Как рассчитать проценты по ипотеке

Все чаще современные люди обращаются к такому варианту приобретения недвижимости, как ипотека. С помощью этой услуги, можно приобрести жилье, постепенно выплачивая его стоимость.



Также можно рассчитать ипотеку в сбербанке. Клиенты могут ознакомиться с особенностями услуги, стоимостью и процентной ставкой.

Ипотека: особенности

Прежде чем ознакомиться со способами расчета процентной ставки, следует понять, что представляет собой ипотека. Это – один из видов займа для приобретения жилья, который можно получить с помощью банков.

Но данный вариант несколько отличается от обычного потребительского кредита. Заемщик не имеет права распоряжаться финансовыми средствами по собственному усмотрению, и обеспечением в этом случае становится приобретаемый объект.

Более точно можно сказать, что залог недвижимости для соблюдения установленных обязательств и является ипотекой. Но, приобретенный объект с момента покупки становится собственностью клиента.

Особое внимание следует уделить тому, что выплаты осуществляются в соответствии с установленными правилами банка. В основном, при оформлении ипотеки от клиента требуется:

первоначальный взнос;

ежемесячное погашение платежа;

выплата процентов по ипотеке.

Стоит обратить внимание на последний пункт в этом списке. В большинстве банков, занимающихся предоставлением ипотеки, процентная ставка является обязательным условием.

В основном, кредиторы устанавливают единую фиксированную сумму, которую заемщик выплачивает в процессе погашения всей суммы. Процентная ставка имеет несколько видов, и первым и наиболее распространенным является постоянный вариант.

Это – установленная сумма на весь период кредитования, которая не меняется до окончания выплаты. Такой вариант наиболее удобен для клиента, так как можно рассчитать все расходы.

А вот плавающая ставка может меняться под влиянием определенных условий. В этом случае, банки ориентируются на индекс Моспрайм.

Расчет ставки

Рассчитать процентную ставку по ипотеке можно несколькими способами. Сюда относятся:

использование формул. В этом случае, потребуется дополнительное время и математические навыки;

форма для вычисления exel. Программа поможет не только вычислить процентную ставку, но и редактировать график платежей;

онлайн сервисы. Специальные калькуляторы ипотеки помогут произвести точные расчеты.

Относительно последнего пункта стоит сказать, что такие сервисы определяют ставку как дифференцированного, так и аннуитетного платежа.