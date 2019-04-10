Как взять займ без проверки кредитной истории

Сегодня деньги – это неотъемлемая часть жизни современного человека. За деньги можно купить абсолютно все что угодно. Иногда бывают ситуации, что деньги уже закончились, а до зарплаты еще нужно ждать пару недель. В таких случаях, можно конечно обратиться за помощью к родственникам или друзьям, но при этом мало кто захочет одеть на себя, ярмо должника. Наиболее подходящим и выгодным решением станет оформление кредита.

На сегодняшний день получить кредит можно не только в банке, где вам понадобится полный пакет документов поручителей и всего прочего. Намного выгодней и быстрее получить займ через МФО, которые предоставляют средства под выгодный процент.

По времени оформление онлайн кредита не займет более получаса, а после зачисления денег на счет ними можно пользоваться по своему усмотрению. Очень удобен сервис зет-займ.ру, который собрал в одном месте ссылки на разные МФО, предлагающие займы онлайн на карту без проверок.

Как оформить займ

Для того чтобы получить онлайн кредит не нужно посещать офис учреждения или собирать много документов, достаточно иметь при себе следующие документы:

документ , удостоверяющий личность;

, удостоверяющий личность; ИНН код ;

; адрес электронной почты;

контактный номер телефона.

Пошаговая инструкция

Когда вы заходите на страницу МФО, то первое, что перед вами появляется – это электронный калькулятор.

Выставив значения суммы и срока возвращения, можно переходить к следующему этапу. Далее нужно заполнить анкету, в которой указываются ваши персональные данные. На данном этапе важно тщательно проверять предоставляемые данные, так как от этого зависит результат заявки.

После заполнения анкеты, заявка отправляется на рассмотрение. Если вы ранее уже сотрудничали с организацией и не имели никаких проблем с возвратом, то система получит решение намного быстрее. Когда результат известен и одобрен необходимо поставить электронную подпись. Денежные средства зачисляются на банковскую карту и ними можно воспользоваться.

Сегодня получить онлайн займ можно в любое удобное время. Сервис zet-zaim.ru поможет быстро отыскать МФО по требуемым параметрам. Подав заявку, она рассматривается в течение нескольких минут, после чего деньги придут к вам на счет.

В жизни бывают разные ситуации, и хорошо, когда у вас под рукой имеется так называемая палочка выручалочка. Деньги могут понадобиться в самый неподходящий момент: сломался телефон, закончились деньги или нужно купить лекарство.

Для решения проблемы необязательно куда-то бежать и занимать. Намного проще даже с телефона подать заявку и получить деньги, что поможет не только экономить время, но и средства.