Бумага для цветов и подарков оптом от производителя
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Бумага для цветов и подарков оптом от производителя

12 ноября 2021

В Новый год все ждут подарков – ярких, вкусных, с впечатлениями, которые не забываются и которыми делятся. А какой новогодний подарок может обойтись без красивой, яркой и оригинальной упаковки?

Если вы торгуете подарками, или такими товарами, которые все любят дарить близким и получать себе в подарок, то вам как раз подойдёт разнообразная бумага для упаковки подарков от магазина в интернет магазине «Упаковкин». Выбрать упаковочную бумагу для закупки оптом вы можете  на сайте https://ypakovkin.com/market/podarochnaya_bumaga/podarochnaya_bumaga_novogodnyaya/.

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Все торгующие подарками магазины выберут из огромного ассортимента упаковочной новогодней бумаги понравившиеся позиции на самых выгодных условиях. Выбрать оптом упаковку для подарков к Новому году и в помещении магазина «Упаковкин» на Пром рынке «7 километр» Одессы.

Сделать заказ оптом и выяснить необходимую информацию можно по телефонам: +38 (063) 388-13-03, +38 (095) 799-50-81, +38 (048) 788-64-38.

Ассортимент упаковочной бумаги для новогодних подарков в магазине «Упаковкин» оптом

И взрослые, и дети готовят к Новому году дорогие подарки и маленькие поделки, выполненные своими руками. Им всем подойдёт красивая подарочная бумага с тематикой этого праздника.

Все магазины и торговые комплексы знают, что даже повседневную продукцию покупатели с радостью приобретают в красивой упаковке вовремя к празднику, и даже недорогой подарок будет сиять в красивой праздничной упаковке.

Такую упаковку можно смело и массово использовать для реализации любой продукции уже за несколько недель до Нового года.

Все помнят, как праздничная упаковка поднимает настроение покупателям даже в повседневной закупке, появляется предпраздничное ожидание, и уже появляется купить что-то необыкновенное всем своим близким. Это праздничное ожидание, желание купить красивые и необыкновенные подарки начинается задолго до праздника и не заканчивается даже после него.

А что поможет красиво и празднично упаковать любые товары? Это новогодняя праздничная упаковка.

Для конфет, парфюмерии и косметики, для цветов, авторских товаров, художественных произведений, и даже продуктовых наборов к празднику.

И даже для повседневной продажи будут красиво смотреться товары и продукты в обёрточной бумаге с новогодней тематикой от магазина «Упаковкин».

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Выгодные преимущества от магазина «Упаковкин»

При покупке оптом клиенты магазины пользуются такими условиями:

  • Оптовые цены на продукцию сохраняются на весь ассортимент даже для минимальных оптовых партий;
  • На крупные оптовые закупки по договору с клиентом формируются особо выгодные условия для постоянного сотрудничества;
  • Для постоянных клиентов работают условия возврата и обмена продукции;
  • Удобная для клиентов доставка;
  • Любые формы оплаты;
  • Ассортимент постоянно обновляется с учётом запросов от клиентов;
  • Уникально минимальная сумма заказа на сайте 300,00 грн.

Выберите упаковку с новогодней тематикой оптом на сайте https://ypakovkin.com/.

Или по телефонам на сайте, и ваши покупатели повысят свою покупательную активность в разы.



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