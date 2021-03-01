Как собрать красивый букет из роз 120 см с крупными бутонами

Роза бесспорная королева цветов. И преподнести такой букет можно по самым разным поводам или просто так, чтобы поднять человеку настроение, в очередной раз признаться любимой девушке в своих чувствах. Наиболее востребованными и даже эталонными считаются розы, высотой 120 см с крупными бутонами. Красивые букеты из роз 120 см с быстрой доставкой по Украине можно заказать в интернет-магазине https://pandafl.com.ua/bukety-iz-roz/roza-ot-100-sm/golandskaya-roza-120-sm.html.

Собираясь преподнести такой букет, важно красиво его собрать, выбрать достаточное число цветов, чтобы выглядело уместно. Так как высота стеблей приличная, этот не тот вариант, когда из 3 цветков получится роскошный букет. Наоборот, он будет выглядеть немного несуразно.

Сколько цветков использовать для букета и какого цвета

Конечно, все зависит от финансовых возможностей.

Они не стоят баснословных денег, чтобы не позволить себе достаточное число цветков. Для букета с такими параметрами потребуется минимум 7-9 цветов, а лучше больше, если хочется сделать его пышным. Что касается цвета, то все зависит от повода.

Можно красные, белые, розовые, сочетать сразу 2 или несколько цветов.

Как собрать красивый букет из роз 120 см

Самый идеальный вариант для роз с такими параметрами – это классический букет.

Композиции в корзине или коробке тоже возможны, но тогда нужно будет подрезать стебли, чтобы они получились нужно длины. Классический букет прекрасно смотрится, так как розы с данными размерными параметрами очень солидные. И всякой дополнительной мишуры тоже не требуется.

Она, наоборот, будет лишняя и удешевит все. Для того чтобы собрать букет, потребуется:

Розы

Специальная лента

Этого будет достаточно.

Розы просто собирают в красивый букет. Стебли прикладывают друг к другу не строго вертикально, а немного спирально. Это позволяет удобнее их перевязать внизу.

Перевязывать лучше не лентой, а сначала прочной веревкой, которая выдержит нагрузку. Это особенно актуально для букета из большого количества цветов. Затем, шнур закрывается декоративной лентой. Ее можно подобрать под цвет бутонам, что будет еще красивее и гармоничнее.

Где купить сами цветы

Если это лето, есть дача или частный дом, у многих розы растут в клумбах. В противном случае их можно прибрести в цветочном магазине или заказать по интернету с доставкой.

Если не хочется со всем этим возиться, можно просто заказать готовый букет с доставкой адресату, что будет очень удобно, особенно для тех, кого нет в городе или стране. Либо сначала его доставляют дарителю, па он лично преподносит получателю.