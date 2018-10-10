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Как вытащить внутренний сальник рулевой рейки

10 октября 2018

Некоторые автовладельцы могут увидеть, как снизу машины подтекает какая-то жидкость. Это может быть связано с тем, что сальник рулевой рейки износился и пора его заменить.
Как вытащить внутренний сальник рулевой рейки
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Давайте разберемся подробнее, каким образом можно вытащить сальник рулевой рейки, расположенный внутри.

Инструментарий для работы

В процессе выполнения работы по снятию и замене внутреннего сальника рулевой рейки вам могут понадобиться:

  1. Малярная лента — используется, чтобы закрепить руль.
  2. Шприц и трубочка — применяются, чтобы откачать гидравлическую жидкость.
  3. Набор ключей различных размеров.
  4. WD-40 — наносится, чтобы избавиться от ржавчины и хорошенько смазать детали.
  5. Масло для рулевой рейки.
  6. Сальник, который должен быть соответствующего размера. Размеры сальника можно узнать, исходя из марки и модели автомобиля.

Постарайтесь привлечь кого-то к подобной работе. Поскольку вдвоём вам будет гораздо сподручнее осуществить ремонтные работы.

Процесс выполнения работы

Постарайтесь установить автомобиль на ровной поверхности и выровнять передние колеса. Используя малярный скотч, нужно провести фиксацию руля.

как снять сальник

Далее следует откачать гидравлическую жидкость, воспользовавшись шприцем со шлангой.

Следующий этап — это снятие рулевой рейки. Для этого в моторной части следует поснимать все компоненты, которые будут мешать непосредственному извлечению рейки.

После этого снимается нижний шарнир, который отводится в сторону. Далее нужно снять все патрубки и отсоединить шланги. У некоторых моделей транспортных средств достаточно сложно откручиваются различные гайки, для этих целей и используется набор ключей.

После того как рулевая рейка снята, можно переходить к непосредственному снятию внутренних сальников и их замене.

Чтобы снять внутренний сальник, нужно ударить молотком по поверхности вала. После того как вы вытащили вал, в середине корпуса останутся сальники и подшипник. Воспользовавшись головкой определенного диаметра, нужно осторожно вытащить сальник с подшипником.

Вытащив старый сальник, можно осуществить его замену на аналогичного размера новую деталь.

Собирать всё нужно в обратной последовательности. Постарайтесь быть предельно осторожным и аккуратным, чтобы не повредить подшипник. Если из него высыпятся ролики, придётся осуществлять замену самого подшипника.

По завершению ремонта, необходимо залить гидравлическую жидкость.



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