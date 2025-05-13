Как выбрать док-станцию для MacBook

Док-станция — это устройство, служащее для того, чтобы увеличить количество функций подключенного к ней гаджета, будь то смартфон или ноутбук, иными словами это универсальный адаптер, который может компенсировать ограниченное количество разъемов.

У нее есть как преимущества, так и недостатки. К плюсам можно отнести дополнительные функции у устройства, к недостаткам — возможные проблемы в области защиты безопасности данных, поэтому нужно уделять особое внимание мерам предосторожности. А помочь определиться с выбором док-станции для макбук могут рекомендации iPhonich.

Что нужно учитывать при выборе док-станции

Необходимо учитывать, сколько портов нужно конкретному пользователю, поэтому док-станция должна иметь такое количество портов подходящего типа, в каком нуждается владелец MacBook.

Проверить док-станцию на совместимость с Apple, хотя в настоящее время большинство универсальных док-станций совместимы.

Либо изначально выбирать док-станции Apple.

Дизайн изделия также для многих является немаловажным. Если на столе доминирует техника от Apple, то, возможно, следует найти док-станцию классического серебристого цвета, а не черного.

Какая док-станция, предпочтительнее, портативная или стационарная.

Стационарные док-станции в основном используются дома на рабочем столе или в офисе, они имеют свой собственный источник питания и поэтому могут служить источником подзарядки для МacBook.

Что касается портативных, то их можно брать с собой в дорогу. Кроме мобильности, у них есть минусы. У таких док-станций меньше портов, так как они сами по себе меньше размером, к тому же нет собственного источника питания. Следовательно, при работе они будут брать энергию из ноутбука для питания внешних устройств. Очевидно, что лучшим выбором будет док-станция с собственным источником питания.

Ноутбук можно подзаряжать через док станцию, но при соблюдении следующих условий:

Ноутбук должен иметь порт Thunderbolt 3 или 4 (который может обеспечивать до 100 Вт для ПК или 85 Вт для MacBook), USB4 или порт USB Type-C, который поддерживает Power Delivery (PD) через порт, который используется для подключения к док-станции.

Нужно знать, сколько энергии требуется ноутбуку, обычно эта информация есть на блоке питания.

Док-станция должна поддерживать подачу питания на ноутбук, обычно эта функция есть у док-станций Thunderbolt 3 и 4 и USB4, но не всегда бывает у док-станций USB-C.

Нужно обратить внимание на то, чтобы док-станция была в комплекте с совместимым кабелем, так как не все они поддерживают необходимую мощность. Например, кабель Apple USB-C Charge Cable (1 м) поддерживает только до 60 Вт, в то время как кабель Apple USB-C Charge Cable (2 м) поддерживает до 100 Вт.