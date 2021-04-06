Казалось бы, что нового могут предложить разработчики браузеров? Эта ниша уже давно и прочно занята известными всем гигантами, которые, конкурируя друг с другом, совершенствуют свой функционал.

Но, есть такие браузеры, которые могут составить им достойную конкуренцию и даже переплюнуть по многим параметрам. В их числе браузер Linken Sphere или в простонародье – Сфера. Более детальный обзор браузера Сфера можно найти на сайте https://daddyaff.org/antidetekt-brauzery/linken-sphere/.

Что же уникального в этом браузере

Если речь идет о стандартном пользователи сети Интернет, то ему достаточно будет использовать классические браузеры, функционал которых полностью ему подойдет решить все задачи, связанные с интернет-серфингом.

Но, есть отдельная категория пользователей, которые обычно не просто заходят проверить соцсети или что-то прогуглить. Это специалисты, работающие в сети, активно пользующиеся браузером, социальными сетями, рекламными площадками и так далее.

Что же уникального для них предлагает Linken Sphere?

Linken Sphere – очень удобный инструмент для веб-мастеров, маркетологов, арбитражников, smmщиков, программистов и не только. Все, кому важна анонимность их действий в интернете, могут смело использовать данный браузер.

С его помощью можно безлимитно создавать аккаунты в соцсетях, настроить рекламу на разных площадках. Он способен работать в мультипоточном режиме. Настраивать его после установки не требуется.

Можно сразу начать пользоваться. Интерфейс интуитивно понятный. Если будут вопросы, ответы есть в инструкции и на многочисленных онлайн-ресурсах, тематических форумах. Инструмент позволяет специалистам выполнять рутинную работу намного быстрее. Теперь это не нужно делать вручную.

Преимущества

К достоинствам Linken Sphere можно отнести:

Полная анонимность (на компьютере не останется следов серфинга, и шпионские программы не смогут заполучить персональные данные и пароли)

Закрытость от серверов

Google.

Поддержка: tor, ssh, socks4, socks 5, http

Автоматически сбор куки

Главный минус в том, что браузер платный.

То есть, за пользование нужно платить. Но, суммы не баснословные и профессионалы, работающие в сети Интернет как на основной площадке, могут позволить себе такие траты, включив их в основные издержки и окупив за счет полученной прибыли.

Это сделано с целью улучшать постоянно качество инструмента, а также не позволить злоумышленникам и просто пользователям, которым скучно, создавать спам-аккаунты в социальных сетях и не только.