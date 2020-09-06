Не только те предприниматели, которые регулярно попадают в списки Forbes являются успешными бизнесменами. Если провести анализ, можно прийти к выводу, что подавляющее большинство персонажей из списка самых богатых и успешных родом из 90-х и достигли всего, благодаря приватизации государственных сырьевых предприятий.

Но есть и такие бизнесмены, которые не поймали счастливый билет в 90-х, не дети состоятельных и влиятельных родителей, по протекции которых они продвигались в карьерной лестнице.

Есть и те, кто добивался всего сам, честно, собственными силами, учась на ошибках, делая выводы, выстраивая целые алгоритмы и бизнес-стратегии. Одним из таких предпринимателей является Борис Вольфман.

Кто такой Борис Вольфман

Он, конечно, не так популярен, как, например, Олег Дерипаска или Алишер Усманов, т. к. сфера деятельности и масштабы другие. Но, в узких предпринимательских кругах Бориса Вольфмана знают, причем не только в России, но и в Израиле, Турции и в некоторых европейских странах, потому что именно там он работает.

Основная сфера деятельности предпринимателя связана с сельским хозяйством и земледелием, а также поставками продукции, налаживанием деловых контактов. Родился в 1984 году в Украине. Некоторое время работал в логистической компании, но затем решил уйти в бизнес и учредил свои собственные фирмы.

Чем Борис Вольфман может быть полезен другим предпринимателям

Помимо ведения собственного бизнеса, с которым он прекрасно справляется, Борис Вольфман также оказывает помощь и консультационные, посреднические услуги для других предпринимателей.

Зачем? Нет, разумеется, он не взращивает себе конкурентов. Тем более, что в данном сегменте еще много не занятых ниш. Ему это нравится, он хорошо умеет налаживать деловые контакты. И, если он может быть полезен другим бизнесменам, почему бы и нет?!

Это может быть стратегическое планирование как для только созданной, так и давно работающей компании. Б. Вольфман может помочь в оформлении всех документов, получении разрешений на экспорт или импорт товаров.

Если компании нужно найти поставщиков, покупателей, посредников, других деловых партнеров, и в этом случае можно обратиться за помощью к Б. Вольфману. Большой опыт работы в этой сфере, огромное количество полезных и важных знакомств позволяют ему быстро найти решение для любой, даже очень сложной задачи.

Где найти контакты? На официальном сайте предпринимателя. Там есть номер телефона, электронная почта. И не нужно бояться. Можно просто написать, начать вести переписку, рассказать о преследуемых целях. Высока вероятность того, что Бориса Вольфмана заинтересует предложение, и он возьмется за этот проект.