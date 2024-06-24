Биллинг для операторов связи LANBilling и его возможности

Биллинг – комплексные процессы в телекоммуникационных сетях по сбору данных об их использовании, тарификации, формированию счетов и обработке платежей. Высококачественные услуги и программные продукты по биллингу предоставляет операторам связи и SaaS-компаниям лидер в этом направлении – компания https://www.lanbilling.ru.
Реализация задач биллинга
С услугами и программами «Сетевых решений» легко реализуются функции:
- Контроля доступов в интернет, к цифровому и кабельному телевидению, телефонной связи.
- Приема абонентских оплат с разных платежных систем и с автоплатежами.
- Формирования документации плательщикам.
- Предоставления удобств пользования из личного кабинета.
- Ведения межоператорских взаиморасчетов.
В процессе работы с продуктами «Сетевых решений» организуется помощь в реализации:
- Обслуживания нового оборудования сетей и АТС.
- Переноса старых настроек.
- Налаживания работы с новой системой.
- Синхронизации биллинга с имеющимися структурами.
- Запуска подразделений.
- Настроек приема средств по нескольким платежным системам.
Благодаря продуктам или услугам LANBilling, клиенты легко интегрируются с работой внешних сервисов и платформ. В этом поможет обучение, которое получат от «Сетевых решений» сотрудники.
Широкий спектр услуг и продуктов «Сетевых решений»
Оргванизация LANBilling является разработчиком ПО, имея аккредитацию с 2016 года (№6164) по биллингу операторам связи и SaaS-компаниям. Для этого клиентам предоставляется ряд высококачественных программных продуктов:
- Пакет билинговый LANBilling, тарифицирующей телефонию, интернет, телевидение, сопутствующие услуги.
- Satisfy CRM – управляет массивами абонентов. Нужна разработчикам ПО, и для служб, где ведется абонентская техническая поддержка.
- LBView – комплекс программ операторам услуг IPTV в медцентрах, выставочных комплексах, отелях и супермаркетах.
- Supervise Server – реализация управления компаниям, работающим с несколькими биллинговыми системами.
- Wi-Fi по паспорту – программа предоставления беспроводного доступа к интернету в платном и бесплатном режиме, по своим указанным данным.
- LanbillingX – сервис, комплексно реализующий биллинг компаниям SaaS.
Команда «Сетевые решения» провела более 2500 внедрений LANBilling в РФ и СНГ. Потребители обеспечиваются сертификатами по стандартам связи с обновлениями по предложениям пользователей и партнеров.