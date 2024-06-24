Биллинг для операторов связи LANBilling и его возможности

Биллинг – комплексные процессы в телекоммуникационных сетях по сбору данных об их использовании, тарификации, формированию счетов и обработке платежей. Высококачественные услуги и программные продукты по биллингу предоставляет операторам связи и SaaS-компаниям лидер в этом направлении – компания https://www.lanbilling.ru.

Реализация задач биллинга

С услугами и программами «Сетевых решений» легко реализуются функции:

Контроля доступов в интернет, к цифровому и кабельному телевидению, телефонной связи.

Приема абонентских оплат с разных платежных систем и с автоплатежами.

Формирования документации плательщикам.

Предоставления удобств пользования из личного кабинета.

Ведения межоператорских взаиморасчетов.

В процессе работы с продуктами «Сетевых решений» организуется помощь в реализации:

Обслуживания нового оборудования сетей и АТС.

Переноса старых настроек.

Налаживания работы с новой системой.

Синхронизации биллинга с имеющимися структурами.

Запуска подразделений.

Настроек приема средств по нескольким платежным системам.

Благодаря продуктам или услугам LANBilling, клиенты легко интегрируются с работой внешних сервисов и платформ. В этом поможет обучение, которое получат от «Сетевых решений» сотрудники.

Широкий спектр услуг и продуктов «Сетевых решений»

Оргванизация LANBilling является разработчиком ПО, имея аккредитацию с 2016 года (№6164) по биллингу операторам связи и SaaS-компаниям. Для этого клиентам предоставляется ряд высококачественных программных продуктов:

Пакет билинговый LANBilling, тарифицирующей телефонию, интернет, телевидение, сопутствующие услуги.

Satisfy CRM – управляет массивами абонентов. Нужна разработчикам ПО, и для служб, где ведется абонентская техническая поддержка.

LBView – комплекс программ операторам услуг IPTV в медцентрах, выставочных комплексах, отелях и супермаркетах.

Supervise Server – реализация управления компаниям, работающим с несколькими биллинговыми системами.

Wi-Fi по паспорту – программа предоставления беспроводного доступа к интернету в платном и бесплатном режиме, по своим указанным данным.

LanbillingX – сервис, комплексно реализующий биллинг компаниям SaaS.

Команда «Сетевые решения» провела более 2500 внедрений LANBilling в РФ и СНГ. Потребители обеспечиваются сертификатами по стандартам связи с обновлениями по предложениям пользователей и партнеров.