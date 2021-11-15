Сфера IT – одна из востребованных и перспективных. Разновидностей профессий здесь огромное количество. И обычным людям, далеким от этого мира, они практически ни о чем не говорят, как и многим работодателям, которым нужно набрать специалистов для своей компании в соответствующий отдел.

Одним из таких специалистов является Big data инженер. Даже если постараться перевести на русский язык эти слова, смысла от этого больше не становится, если не знать точно, что это за профессия. Подробнее ознакомиться с каталогом современных профессий в сфере IT можно на сайте кадрового агентства https://heaad.ru/catalog/.

Что это за профессия

Big data инженер или аналитик больших данных специализируется на обработке и интерпретации массивов данных, поиске логических связей.

Он помогает клиентам найти факторы, интересные для их бизнеса. Эта профессия идеально подходит тем, кто интересуется большими объемами данных, любит быстро обрабатывать и анализировать информацию.

Такие аналитики привлекаются не только коммерческими компаниями разного уровня. Их услугами могут пользоваться даже на государственном уровне, например, в сфере здравоохранения, фармакологии, медицины и не только.

Это позволяет по-иному посмотреть на привычные вещи, отследить те или иные тренды, феномены, правильно и оперативно отреагировать на них.

В целом такой специалист выполняет следующие виды работы:

Собирает максимум данных в той или иной сфере, в зависимости от того, где именно работает

Структурирует их, собирает по базам

Анализирует имеющуюся у него информацию, делает выводы, заключения, предлагает те или иные идеи, которые можно принять во внимание.

Крайне желательно, чтобы аналитики данных были узкопрофильными специалистами, разбирались в той сфере, в которой работают.

Но, такое сейчас редко встречается. Поэтому можно нанять хорошего универсала.

Как найти такого специалиста

Несмотря на огромное количество разнообразных курсов, обучающих данной профессии, на деле далеко не все эти специалисты действительно могут полноценно и качественно работать, ввиду отсутствия опыта или недостаточного объема полученных в итоге знаний.

Хорошие специалисты на дороге не валяются и обычно трудоустроены. Поэтому поиск грамотного специалиста в этой сфере становится далеко не легкой задачей.

Как же ее решить? Лучше всего, работодателям, даже если это IT-компания, где сотрудники знают, чем занимается такой специалист, и смогут его собеседовать, делегировать данную задачу рекрутинговому агентству. Это эффективнее и займет меньше времени на поиски.

Это должна быть не обычная рекрутинговая компания, а специализирующаяся именно на подборе специалистов в данной сфере.