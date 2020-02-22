Беговые коляски — что это и как выбрать

Многие родители при выборе первой коляски для ребёнка испытывают понятные сложности. Рынок пресыщен самыми разнообразными моделями. На что обращать внимание? Какие характеристики гарантируют качество и безопасность на высшем уровне для ребёнка? Если молодые родители ведут активный образ жизни, то популярные модели прогулочных колясок явно не являются подходящим выбором. Ещё в 1983 г. журналист американского происхождения Фил Бэчлер создал первую в мире беговую коляску. Он хотел больше времени проводить с детьми, но при этом не отказываться от подготовки к марафону.

Беговые коляски в прямом смысле позволяют бежать на прогулке с ребёнком. При этом, малыш располагает необходимым комфортом и абсолютной безопасностью. По ссылке Вы сможете ознакомиться с каталогом доступных беговых колясок. Ниже опишем основные отличия беговых колясок от традиционных прогулочных.

Наиболее заметные отличия

К основным отличительным чертам беговой коляски можно отнести:

вытянутую форму (аэродинамичность);

пятиточечный ремень безопасности для ребёнка;

система подвески;

большие велосипедные колёса (надувные);

две тормозные системы (ручная и ножная).

Вытянутая форма для беговой коляски создаётся неслучайно. Ведь во время бега встречный поток воздуха обладает достаточно мощным останавливающим действием. Аэродинамичная форма позволяет проще проталкивать коляску вперёд.

Как правило, беговые коляски являются трёхколёсными. Данный выбор конструкции также не случаен. Управляющее движением колёсо одно. Им проще огибать препятствия, несовершенства дорожного покрытия.

Система подвески, которая устанавливается на каждое колесо, делает путешествие малыша комфортным даже при наличии серьёзных дорожных неровностей.

Как дети относятся к высокой скорости?

Безусловно, когда речь заходит о пробежке, спринт никоим образом не подразумевается. Речь идёт о неспешном беге, практически джогинге. Во многом скорость такого бега не отличается от быстрого шага взрослого человека.

Неопытные родители ошибочно полагают, что дети боятся увеличенной скорости перемещения. Напротив, малыши встречают ускорения родителя довольными возгласами.

На ручке беговой коляски всегда присутствует петля для руки. Во время пробежки петля должна быть надетой на запястье. Элемент располагается посередине ручки, следовательно, подходит, как для правой, так и для левой руки.

Таким образом, даже если родитель случайно выпустит коляску из рук, он сможет быстро вернуть контроль над ней.

В видео даны советы по выбору детской прогулочной коляски: