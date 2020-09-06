Что проходят на математике во 2 классе

Математика – один из важнейших предметов школьной программы, который начинается в 1 классе и продолжается до конца обучения в школе.

Программа по математике во 2 классе

Занятия по математике во 2 классе начинаются с повторения. Ученики вспоминают, что такое цифра и число, что такое единицы, десятки и сотни. Обязательным этапом отработки становится сравнение чисел – какое из них меньше, а какое больше другого. Происходит повторение и отработка вычитания и сложения в пределах сотни.

Затем начинается новая программа. Школьники начинают складывать и вычитать уже десятки и сотни, не останавливаясь на единицах. Учатся тому, как складывать и вычитать не просто устно, а в столбик, чтобы было удобнее считать большие числа. Кроме того, они изучают самые азы геометрии – что такое линия, круг и многоугольник, как вычислить периметр и площадь самых простых фигур.

Один из важнейших этапов обучения математике во 2 классе – знакомство с умножением и делением. Дети узнают основы этих действий, то, как они работают в реальной жизни, пробуют умножать и делить небольшие числа. В конце 2 класса они начинают изучать таблицу умножения, а в школах, ориентированных на математический профиль, иногда учат ее целиком.

Помимо этого, дети изучают основные величины (килограмм, метр, литр, час, минута), которые затем используют при решении задач с сюжетом. Учатся переводить минуты в часы, а килограммы – в центнеры и тонны.

Как помочь ребенку с домашним заданием по математике во 2 классе

Многие родители задаются вопросом, как же помочь ребенку с домашним заданием. Математика – один из самых сложных предметов программы, трудности с ним нередко возникают уже в начальной школе. Найти ГДЗ по математике 2 класс Моро можно на сайте gdz-polinkin.ru.

Не стоит делать домашнее задание за ребенка, но предоставлять ему полную самостоятельность пока еще рано. Оптимальным вариантом будет объяснение правильного хода решения там, где ребенок его не понимает и полная проверка всех выполненных заданий.

Но программа, по которой учились родители, отличается от современной и иногда это доставляет проблемы при объяснениях и проверке. Родители не всегда понимают постановку задач в современных учебниках.

Помочь в этом смогут ГДЗ по математике. Ориентируясь на представленные в ГДЗ решения, родители смогут объяснить ребенку, как решается та или иная задача и проверить, правильно ли он выполнил все упражнения, заданные в школе.