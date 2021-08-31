Баня из бруса под ключ - начните обустройства участка именно с неё

Купили участок? Что построить первым? Начните с бани. Это быстрее, чем дом, а пользы будет много. Пока идет строительство дома, модно приезжать отдыхать на участок, отдыхать от напряженной жизни в городе и париться в бане, приглашать друзей. А если у Вас огород, то помыться после трудов особенно приятно.

Но, чтобы Ваша банька была построена максимально быстро, ее нужно заказать под ключ. Тогда Вы будете четко знать, когда можно уже радоваться теплому пару. В Екатеринбурге бани из бруса троить компания «Леском».

Почему нужно обратиться именно в эту компанию.

«Леском» на рынке 10 лет. Имеет офисы в Екатеринбурге и Тюмени. Опыту можно доверять.

У предприятия два завода, которые производят клееный брус, профилированный брус, оцилиндрованное бревно. «Леском» ? не посредник, собственник. Вы можете приехать на предприятия с экскурсией и посмотреть, где делают сруб для Вашей бани.

Вы будете сотрудничать с целой командой, которая учтет каждую деталь будущей бани. Архитектор, плотники, электрик, специалисты по водоотведению ? в компании «Леском» работают только профессионалы.

Варианты проектов бань из бруса

Традиционная русская маленькая банька с мыльным отделением вместе с парилкой и холодным предбанником и туалетом в соседнем сарайчике ? далеко не единственный вариант.

Современные тенденции делать дом-баню, функциональное строение, где можно и не только погреться, но и полноценно провести время. Вот несколько вариантов.

Одноэтажная баня с комнатой отдыха-гостиной рядом. У этого здания может быть несколько санузлов, дополнительный душ. В комнате отдыха прекрасно установить камин, который создаст атмосферу полного расслабления. По Вашему желанию архитектор добавит и несколько дополнительных комнаток, где можно поспать, пока гости веселятся в зале. Добавьте к одноэтажному зданию террасу. Поставьте на нее стол и пейте после парилки ароматный чай на свежем воздухе.

Двухэтажный дом-баня. На первом этаже, как и одноэтажной ? парилка, мыльное отделение, санузлы, гостиная. На втором этаже может быть бильярдная, а может и просто спальня, как Вашей душе угодно. Второй этаж допустимо сделать мансардным. Превратите чердак в теплую комнату и наслаждайтесь уютом после тепловых процедур.

Как заказать баню?

Позвоните в «Леском», договоритесь с менеджером о встрече.

Выберите проект. Обратите внимание на планировку, материал — клееный брус, профилированный или бревно. Проговорите все свои пожелания.

Получите подробный проект, включающий все инженерные системы.

Далее за ходом работ будет следить бригадир.

Успевайте заказать баню до наступления холодов.

Посмотрите проекты — https://derevyannye-doma-ekb.ru/catalog/bani/filter/material-is-dvojnoj-brus-or-kleennij-brus-or-profilirovannij-brus/. Вам осенью установят фундамент.

Сруб соберут зимой. И к весне Вы уже будете наслаждаться собственной баней.