Как печатать этикетки на принтере

Многие ИП и небольшие производства, выпускающие ту или иную продукцию, часто на первых порах сами занимаются изготовлением этикетки к ней, используя обычные принтеры, белую или цветную бумагу.

Разумеется, качество этикетки оставляет желать лучшего. И такой вариант подходит для небольшой группы товаров. Как только появится возможность, следует обратиться в специализированную компанию, которая предлагает печать качественных этикетов любого формата на специализированном оборудовании. Заказать этикетки в типографии Бизнес-группа Стрелец можно на выгодных условиях, подробности на сайте flexo.ru.

Особенности выбора этикетки

Прежде всего, необходимо определиться с тем, какими будут этикетки.

Учитываются следующие параметры:

Материал – полотно, на которое будет нанесена печать (ПВХ-пленка, бумага, фольга и так далее.)

Формат: наклейки, рулон и так далее.

Размер

Дизайн

Количество

Тип используемой краски

Технология печати и так далее.

Как печатать этикетку на принтере

Для этих целей используется специальное профессиональное оборудование, а не обычные принтеры.

Они производительнее и позволяют работать с разными форматами, гарантируя высокое качество. Что касается выбора размера, материала и других параметров этикетки, все зависит от того, для какой именно продукции она предназначена.

Если сам клиент не уверен, что точно знает, что ему нужно и подходит, он может проконсультироваться со специалистом компании, которая осуществляет печать этикеток. Что касается дизайна, то его разработку можно доверить отдельному специалисту, либо заказать услугу «под ключ».

Многие компании предлагают не только печать, но и разработку дизайна. Разумеется, перед тем, как пустить все в печать, это все согласуется с заказчиком. Формат этикетки подбирается в соответствии с тем, какое оборудование используется на самом производстве, как фасуется и упаковывается продукция.

Часто нанесение этикетки на упаковку тоже автоматизированное. Очень важно, правильно подобрать компанию, которая печатает этикетки. Найти ее можно через интернет. Ничего страшного, если она располагается в другом городе или регионе.

Лично ехать туда не потребуется. Все вопросы можно обговорить и согласовать удаленно, посредством телефонной связи, видеозвонков, мессенджеров и электронной почты. Для начала, если сотрудничество только начинается, лучше заказать небольшую пробную партию, посмотреть на качество, стойкость печати и остальные характеристики.

Если все в порядке, можно на постоянной основе заказывать печать этикеток. Это будет выгоднее.

По материалам: https://flexo.ru