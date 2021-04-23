В каких случаях требуется ремонт межкомнатных дверей и как он делается
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В каких случаях требуется ремонт межкомнатных дверей и как он делается

23 апреля 2021

Очень часто возникает необходимость отремонтировать дверное полотно, которое расположено между комнатами. Но не все неполадки по силу неопытному человеку. Ведь не каждый сможет отреставрировать геометрию полотна в случае его искривления.

А вот все иные неполадки не нуждаются в наличии специального инструмента и особых навыках. Специалисты все неполадки подразделяют на неправильное функционирование или испорченный вид полотна. Качественный ремонт дверей в Одессе выполнят специалисты компании housemaster.od.ua.

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Если испорчен внешний вид, то нужно отреставрировать декоративное покрытие. Это очень просто делать, если знать технологию. А вот неправильное функционирование может вызываться плохой работой замка-защёлки, самостоятельным открытием или же закрытием полотна, неравномерным расстоянием по периметру притвора и провисанием полотна, зацепом его о напольное покрытие.

Причин для неправильного функционирования может быть несколько. К ним относят усадку помещения и ошибку в процессе монтажа, плохую фиксацию в проёме или неподходящие петли для полотна большой массы, а также ослабление креплений или же износ петель.

Не трудно провести ремонтные работы в том случае, когда дело связано с петлями. А вот последствия усадки или же неправильного монтажа устранить гораздо труднее. Очень часто нужно вновь монтировать полотно и коробку.

Процесс ремонта

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Если на шпонированной или же деревянной двери имеются проблемы с лакокрасочным слоем, то можно просто оттенок краски подобрать в тон и исправить неприятность.

Этот участок сверху стоит покрыть слоем лака. В том случае, когда неприятности серьёзные, стоит проводить работы, предварительно убрав с петель полотно. После этого его нужно расположить горизонтально на ровной поверхности и обезжирить изделие.

При помощи наждачки зачистить и зашпатлевать глубокие царапины, просушить и отшлифовать. После убрать пыль и промазать слоем грунтовки, финишной отделкой. Также дверь может провисать. Это происходит из-за большого диаметра отверстий в двери или же монтаже их на короткие крепления.

Достаточно всего лишь исправить ошибку. Помимо этого, может потребоваться и ремонт наличников. Процесс происходит по той же схеме, что и полотна. Но важно деталь не повредить.

Коробку ремонтируют, не снимая её с места. Также может потребоваться отрегулировать защёлку. Это вовсе не трудно сделать. Все этапы стоит выполнять аккуратно и внимательно, чтобы полотно не повредить дальше.



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