В каких случаях требуется ремонт межкомнатных дверей и как он делается

Очень часто возникает необходимость отремонтировать дверное полотно, которое расположено между комнатами. Но не все неполадки по силу неопытному человеку. Ведь не каждый сможет отреставрировать геометрию полотна в случае его искривления.

А вот все иные неполадки не нуждаются в наличии специального инструмента и особых навыках. Специалисты все неполадки подразделяют на неправильное функционирование или испорченный вид полотна. Качественный ремонт дверей в Одессе выполнят специалисты компании housemaster.od.ua.

Если испорчен внешний вид, то нужно отреставрировать декоративное покрытие. Это очень просто делать, если знать технологию. А вот неправильное функционирование может вызываться плохой работой замка-защёлки, самостоятельным открытием или же закрытием полотна, неравномерным расстоянием по периметру притвора и провисанием полотна, зацепом его о напольное покрытие.

Причин для неправильного функционирования может быть несколько. К ним относят усадку помещения и ошибку в процессе монтажа, плохую фиксацию в проёме или неподходящие петли для полотна большой массы, а также ослабление креплений или же износ петель.

Не трудно провести ремонтные работы в том случае, когда дело связано с петлями. А вот последствия усадки или же неправильного монтажа устранить гораздо труднее. Очень часто нужно вновь монтировать полотно и коробку.

Процесс ремонта

Если на шпонированной или же деревянной двери имеются проблемы с лакокрасочным слоем, то можно просто оттенок краски подобрать в тон и исправить неприятность.

Этот участок сверху стоит покрыть слоем лака. В том случае, когда неприятности серьёзные, стоит проводить работы, предварительно убрав с петель полотно. После этого его нужно расположить горизонтально на ровной поверхности и обезжирить изделие.

При помощи наждачки зачистить и зашпатлевать глубокие царапины, просушить и отшлифовать. После убрать пыль и промазать слоем грунтовки, финишной отделкой. Также дверь может провисать. Это происходит из-за большого диаметра отверстий в двери или же монтаже их на короткие крепления.

Достаточно всего лишь исправить ошибку. Помимо этого, может потребоваться и ремонт наличников. Процесс происходит по той же схеме, что и полотна. Но важно деталь не повредить.

Коробку ремонтируют, не снимая её с места. Также может потребоваться отрегулировать защёлку. Это вовсе не трудно сделать. Все этапы стоит выполнять аккуратно и внимательно, чтобы полотно не повредить дальше.