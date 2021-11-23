Важно понимать базовые отличия между печатью и штампом. Печать в подавляющем большинстве случаев бывает лишь двух форм – круглая или треугольная. Печать – это оттиск на бумаге, который имеет юридическую силу. Штамп же используется в документообороте преимущественно для систематизации и оптимизации. К примеру, штамп может содержать лишь одно слово: «На подпись» или «Согласовано» и т.д. Форма штампа не имеет никакого значения.

На сайте colop.kz можно заказать изготовление печатей и штампов любой сложности. При заказе необходимо отталкиваться от нагрузки, которую будет испытывать штамп или печать в работе (насколько часто применяется). Ресурс в 30 000 оттисков указывается на клише или оснастку. Речь идёт о том, что печать и штамп нуждаются в обслуживании.

Преимущества автоматической оснастки

Самая простейшая печать выполняется из пластика. Простейший вариант печати или штампа обладает ручной оснасткой. Такой вариант изделия вряд ли позволит оптимизировать работу офиса, снизив количество времени на простановку оттисков.

Автоматическая оснастка упрощает данный процесс. Достаточно лишь слегка нажать на автоматическую оснастку и оттиск получится ярким и чётким. Среди плюсов автоматической оснастки можно выделить:

высокий ресурс;

простота обслуживания;

ремонтопригодность.

Автоматическую оснастку для печатей изготавливают из пластика и металла. Металлическое изделие способно служить годами.

Замена автоматической оснастки

Под процедурой замены подразумевается удаление клише с ударной части печати и перенос её на новую/другую оснастку. Процедура достаточно проста и не требует специального инструмента.

Достаточно взять офисный нож и с его помощью подцепить клише из пластика. Удерживается деталь на клеевом слое. Отделение не вызовет серьёзных трудностей, если не совершать резких движений.

На новой оснастке удаляется защитная плёнка на клеевом слое. Клише аккуратно устанавливается на посадочную площадку и слегка прижимается. Нажав на оснастку не до конца, появляется возможность вытащить подушку для пигмента.

Важно заполнять её с аккуратностью, не переполняя чернилами. После установки заполненной подушки обратно в оснастку, печать готова к использованию.

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В видео наглядно показан процесс замены автоматической оснастки на офисной печати: