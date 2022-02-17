Как выбрать женские колготки и какие есть виды

Колготки давно стали лучшими друзьями женщин, без которых сложно представить их гардероб. Если раньше колготки выбирали как просто дополнение образа, то сейчас благодаря им можно скорректировать тон кожи, визуально улучшить форму ног, защитить от холода.

Очень часто продают колготки, обладающие лечебным и даже массажным эффектом. Колготки в Украине в широком ассортименте представлены в интернет-магазине https://top-kolgot.com.ua.

Как выбрать женские колготки

При выборе колготок стоит обращать внимание на:

Плотность на колготках зависит от волокна, из которого они изготовлены. Многие заблуждаются, думая, что DEN характеризует именно плотность. На самом деле она определяет длину и массу нити.

Знать свой точный размер совсем не обязательно. Достаточно знать свой рост и вес, ориентируясь по размерной сетке на каждой упаковке, можно подобрать свой размер максимально точно. Никогда не берите колготки меньшего размера, так как вам в них будет не комфортно. Они порвутся значительно быстрее и будут доставлять дискомфорт при ходьбе.

Классическая цветовая палитра колготок черная и телесная. Но они могут быть и цветными. Черные колготки значительно стройнят ноги и делают их визуально длиннее. Телесные же колготки подходят к любому наряду. С их помощью можно придать ногам оттенок загара и скрыть видимые дефекты кожи.

Выбор колготок зависит и от времени года. Летом лучше всего носить колготки до 20 ДЕН, до 40 ДЕН колготки подойдут на осень и весну. В зимний период времени количество ДЕН может быть до 400.

Какие существуют виды колготок

Колготки могут быть однотонными, яркими и цветными, а также с нанесением принтов. Выбирая колготки, помните простое правило, что нельзя сочетать черные колготки со светлой обувью и светлыми блузами.

Какие бывают колготки: