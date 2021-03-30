Какие есть виды печатей и штампов для юрлиц и как их изготавливают

В каждой организации для подлинности документов применяют разнообразные печати. И без них невозможно обойтись в современном мире. В их основу входит клише и оснастка. Оснастка может быть ручной либо же автоматической. А клише представляет собой основу резинового типа.

На сегодня можно выделит несколько вариаций печатей. К ним относят врачебную и адвокатскую, дополнительную и основную для юридического лица, гербовую. В Южно Сахалинске качественным изготовлением печатей, штампов, а также монтажом наружной рекламы занимается компания Inferst.

Основная печать юридического лица является главным атрибутом документации. Благодаря ей возможно устанавливать подлинность. Невозможно без печати считать действительными квитанции и чеки, нотариальные акты и договора.

На печати в обязательном порядке должны быть нанесены данные об организации, а именно: наименование и организационно-правовая форма, ОГРН и ИНН, а также название налоговой инспекции, где печать была зарегистрирована.

Помимо этого, на печати может указываться название организации на иностранном языке. При помощи этой печати заверяется подпись юридического лица.

Как правило, печати делаются круглой формы.

В том случае, когда у юридических лиц и организации присутствуют филиалы, требуется дополнительная печать.

У неё обязательно должен присутствовать порядковый номер. Используют дополнительные печати для того, чтобы заверять учётные документы и копии справок, прочих документов.

Штампы

Часто при заполнении каких-либо документов необходимо писать реквизиты и банковские счета, адрес и прочие подобные данные. Чтобы этот процесс ускорить, целесообразно использовать штампы.

Они очень удобные, хотя обязательным атрибутом для юридического лица не являются. Но нужно помнить о том, что они никаких документов не заверяют и не подтверждают их, а несут лишь информационную функцию.

Главной функцией является ускорение делопроизводственного процесса и облегчение работы сотрудников. Все штампы могут быть разделены на виды: угловые или же адресные, маркировочные и регистрационные, ограничения доступа и с реквизитами юридического лица, нумераторы и даторы.

Очень распространены такие штампы, как «копия верна», «снят с учёта» и прочее подобное. На сегодняшний день штампы с определённой информацией присутствуют практически у каждого юридического лица, так как они практичны и удобны, обладают приемлемой стоимостью.

Штампы изготавливают на заказ по желанию потребителя.