Автоинформатор остановок: нужен ли он в современном общественном транспорте?

Жители крупных городов уже привыкли к технологическому оснащению: в мегаполисах одними из первых появились системы оповещения об остановках, которые постоянно совершенствовались. Сегодня автоинформатор для автобуса https://it-line.info/resheniya-dlya-transporta/navigaczionnyie-terminalyi-i-informatoryi/ не редкость, такую аппаратуру устанавливают на любой общественный транспорт. Это исключает ошибки на маршрутах, техника своевременно оповещает пассажиров об остановках и времени следования в пути.

Как обходятся без автоинформаторов сегодня? – в небольших городах есть маршруты, в которых остановки не объявляются и пассажиры вынуждены спрашивать их у кондуктора или у водителя. Как показывает практика, при такой организации возникает много проблем.

Каким пассажирам в первую очередь требуются автоинформаторы?

Многие знают, что наличие системы информирования в автобусе – это не только комфорт, а естественная необходимость. Зимой, когда стекла замерзают, в непогоду или в «час-пик» бывает сложно сориентироваться в большом потоке людей. Так можно пропустить свою остановку или выйти раньше, иногда люди путаются с маршрутом.

Для решения таких проблем предусмотрены автоинформаторы – они заблаговременно оповещают об остановках и выводят всю информацию на электронные табло, дублируя ее через динамики в салоне.

Автоинформаторы вводят в рамках программы «Доступная среда» для помощи следующим категориям пассажиров:

маломобильные группы;

пенсионеры;

люди со слабым зрением и слухом;

туристы и граждане, которые плохо знают район или город.

Оборудование помогает и людям, которые хорошо ориентируется в потоке: с их помощью можно не забыть об остановке или не пропустить пункт прибытия из-за плохой погоды. Это удобно и практично.

Автоинформатор – простота эксплуатации

Такое оборудование работает синхронно с системой навигации ГЛОНАСС/GPS, которое точно определяет геопозицию автобуса на карте и передает данные в систему управления. Пассажиры смогут заранее узнать об остановках, ошибки с расчетом времени следования в пути практически исключены.

Автоинформаторы подключаются к электронным табло и к динамикам, водитель может выбрать режим воспроизведения и громкость оповещения. Если система навигации выйдет из строя, предусмотрен ручной режим объявления остановок. Как показывает опыт, такое оборудование улучшает работу общественного транспорта, разгружает водителей и кондукторов.