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АНО — что это за форма организации

16 сентября 2019

АНО – автономная некоммерческая организация, характеризуется отсутствием членства, существуя за счет благотворительных пожертвований. Цель организации – это осуществление научных, культурных, оздоровительных и спортивных услуг. Зарегистрировать АНО и стать учредителем имеет право физическое или юридическое лицо.

Действующее законодательство установило за АНО статус некоммерческой сферы. Это означает отсутствие желания в прибыли при создании предприятия.

Особенности

Автономная некоммерческая организация обладает своими отличительными чертами:

  • При предоставлении своего имущества для АНО, учредитель больше не может им владеть.
  • Организаторы не несут ответственность по деятельности созданной компании.
  • Инспектирование работы предприятия реализуют учредители компании.
  • На основе Устава создается управляющие. Решается данный вопрос коллегиально, выбирая минимум двух управленцев.

Преимущества и недостатки

У АНО определены положительные и отрицательные стороны перед коммерческими организациями.

  1. АНО осуществляет ту деятельность, которая предусмотрена учредительной документаций, не выходя за рамки соглашения.
  2. АНО не создается ради прибыли. Предпринимательство может иметь место, но в рамках принятых положений.
  3. Распределение прибыли в АНО не распределяется между учредителями, а направляется на реализацию целей компании.
  4. Учредители АНО могут получать прибыль из действий предприятия – заработную плату, пользоваться услугами.
  5. Отсутствие правовой ответственности за работу компании.

Выбор названия

При выборе названия АНО следует руководствоваться положением о НКО. Нормативные документы предусматривают, что в названии должно присутствовать направление деятельности предприятия. Например, образовательный, реабилитационный, оздоровительный.

Система налогообложения

Регистрация АНО предполагает особую программу. Любая некоммерческая организация является плательщиком налога на прибыль, хотя все материальные блага, поступающее в организацию, не входят в состав налоговой базы для исчисления обложения на прибыль.

Автономная некоммерческая организация может выбрать упрощенную систему или общие основания. НДС у подобного предприятия формируется согласно общим принципам. Выручкой будет являться доход от реализации программы, товаров и услуг.



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