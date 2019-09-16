АНО – автономная некоммерческая организация, характеризуется отсутствием членства, существуя за счет благотворительных пожертвований. Цель организации – это осуществление научных, культурных, оздоровительных и спортивных услуг. Зарегистрировать АНО и стать учредителем имеет право физическое или юридическое лицо.
Действующее законодательство установило за АНО статус некоммерческой сферы. Это означает отсутствие желания в прибыли при создании предприятия.
Особенности
Автономная некоммерческая организация обладает своими отличительными чертами:
- При предоставлении своего имущества для АНО, учредитель больше не может им владеть.
- Организаторы не несут ответственность по деятельности созданной компании.
- Инспектирование работы предприятия реализуют учредители компании.
- На основе Устава создается управляющие. Решается данный вопрос коллегиально, выбирая минимум двух управленцев.
Преимущества и недостатки
У АНО определены положительные и отрицательные стороны перед коммерческими организациями.
- АНО осуществляет ту деятельность, которая предусмотрена учредительной документаций, не выходя за рамки соглашения.
- АНО не создается ради прибыли. Предпринимательство может иметь место, но в рамках принятых положений.
- Распределение прибыли в АНО не распределяется между учредителями, а направляется на реализацию целей компании.
- Учредители АНО могут получать прибыль из действий предприятия – заработную плату, пользоваться услугами.
- Отсутствие правовой ответственности за работу компании.
Выбор названия
При выборе названия АНО следует руководствоваться положением о НКО. Нормативные документы предусматривают, что в названии должно присутствовать направление деятельности предприятия. Например, образовательный, реабилитационный, оздоровительный.
Система налогообложения
Регистрация АНО предполагает особую программу. Любая некоммерческая организация является плательщиком налога на прибыль, хотя все материальные блага, поступающее в организацию, не входят в состав налоговой базы для исчисления обложения на прибыль.
Автономная некоммерческая организация может выбрать упрощенную систему или общие основания. НДС у подобного предприятия формируется согласно общим принципам. Выручкой будет являться доход от реализации программы, товаров и услуг.