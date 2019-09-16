АНО – автономная некоммерческая организация, характеризуется отсутствием членства, существуя за счет благотворительных пожертвований. Цель организации – это осуществление научных, культурных, оздоровительных и спортивных услуг. Зарегистрировать АНО и стать учредителем имеет право физическое или юридическое лицо.

Действующее законодательство установило за АНО статус некоммерческой сферы. Это означает отсутствие желания в прибыли при создании предприятия.

Особенности

Автономная некоммерческая организация обладает своими отличительными чертами:

При предоставлении своего имущества для АНО, учредитель больше не может им владеть.

Организаторы не несут ответственность по деятельности созданной компании.

Инспектирование работы предприятия реализуют учредители компании.

На основе Устава создается управляющие. Решается данный вопрос коллегиально, выбирая минимум двух управленцев.

Преимущества и недостатки

У АНО определены положительные и отрицательные стороны перед коммерческими организациями.

АНО осуществляет ту деятельность, которая предусмотрена учредительной документаций, не выходя за рамки соглашения. АНО не создается ради прибыли. Предпринимательство может иметь место, но в рамках принятых положений. Распределение прибыли в АНО не распределяется между учредителями, а направляется на реализацию целей компании. Учредители АНО могут получать прибыль из действий предприятия – заработную плату, пользоваться услугами. Отсутствие правовой ответственности за работу компании.

Выбор названия

При выборе названия АНО следует руководствоваться положением о НКО. Нормативные документы предусматривают, что в названии должно присутствовать направление деятельности предприятия. Например, образовательный, реабилитационный, оздоровительный.

Система налогообложения

Регистрация АНО предполагает особую программу. Любая некоммерческая организация является плательщиком налога на прибыль, хотя все материальные блага, поступающее в организацию, не входят в состав налоговой базы для исчисления обложения на прибыль.

Автономная некоммерческая организация может выбрать упрощенную систему или общие основания. НДС у подобного предприятия формируется согласно общим принципам. Выручкой будет являться доход от реализации программы, товаров и услуг.