Как организовать автоматический полив газона на даче

При обустройстве территории загородного дома часто используют газоны, живые изгороди и цветочные клумбы.

Для того чтобы растения имели соответствующий вид необходимо организовать качественный полив, так как именно от этого зависит не только свежесть газона, но и общий вид вашего участка. Системы автоматического полива газона представлены на сайте компании АкваБуд aquabud.com.ua.

Что нужно для установки автоматического полива

Сегодня существуют системы автоматического полива, благодаря которым можно не беспокоиться о качестве орошения почвы. За счет специального оборудования автоматика сама регулирует подачу жидкости в соответствии с погодными условиями.

Несмотря на сложность оборудования, монтаж системы полива можно произвести самостоятельно или пригласить для работы специалистов. Если устанавливать систему автополива самостоятельно, то необходимо будет купить:

Дождеватели;

Металлопластиковые трубы;

Клапана;

Датчики и регуляторы давления;

Фильтры и насос.

Имея в наличие все необходимое оборудование можно приступать к монтажным работам.

Специфика работы над автополивом

Стоит учитывать, что система автоматического полива газона устанавливается не на сезонное использование, а на постоянной основе, поэтому трубы необходимо опустить в землю на определенную глубину. Как правило, производится монтаж системы и в готовом виде опускается в заготовленные траншеи.

Чтобы правильно сделать автоматический полив, следует изначально составить детальный проект, в котором все моменты будут заранее рассмотрены и утверждены.

Конечно, самостоятельно сделать проект проблематично, особенно если нет необходимых знаний и умений, в таком случае работу стоит доверить профессионалам.

Орошение газона осуществляется дождевателями, которые могут устанавливаться на определенной высоте или же скрытыми. Если выбирать второй вариант, то устройство во время полива поднимается на 20 см, а по завершению полива погружается вниз.

Такие дождеватели наиболее подходящие, так как не мешают во время стрижки травы или когда семья планирует отдохнуть на свежем газоне.

Выбирая автоматический полив важно учитывать множество нюансов, и знать правила установки подобных типов систем. Чтобы не возникло трудностей данную работу стоит доверить профессионалам, которые все сделают не только быстро, но и качественно.

Иметь красивый и свежий газон хочет каждый владелец дачи или загородного дома. С использованием автополива все вполне реально.

Доверяя работу профессиональным мастерам можно сделать надежную и полностью автоматическую установку, которая обеспечит ваш газов водой на протяжении всего теплого сезона.