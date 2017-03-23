идеи за чашечкой кофе

Аквапанель — что это такое

23 марта 2017

Современные отделочные материалы просто поражают своим разнообразием и отличными эксплуатационными качествами. К одному из популярных и относительно новых вариантов относятся аквапанели.

аквапанель

Сегодня отделочные материалы часто приобретают с помощью интернет-магазинов. Например, в запрос поиска можно ввести гипсокартон в лемаксе, после чего просмотреть предложенные варианты.

Основные виды

Аквапанели относятся к высокостойким отделочным материалам, которые походят не только для внутренней, но и для внешней облицовки помещений. В основном, такие варианты применяются в комнатах с высоким уровнем влажности.

Чаще всего аквапанели используются для отделки кухни и ванной комнаты. Нередко такие материалы можно встретить в бассейнах или банях.

Что же касается видов, то существует две основные группы аквапанелей. Первыми являются внешние листы, которые применяются для следующих процессов:

  • создание потолков и стен с наружной стороны;
  • отделка цокольных конструкций;
  • обустройство фасадов.

Стоит отметить, что аквапанели не обладают большим весом, и поэтому они хорошо поддаются установке. Материал имеет высокую плотность, что важно в наружных отделочных работах.

аквапанель

Процесс монтажа не отличается сложностью, для него применяются стандартные крепежные элементы. В основном, это шурупы или же специальные клеевые вещества.

Также существуют аквапанели, которые применяются для внутренней отделки помещений. С помощью материала создают перегородки, монтируют подвесные потолки в комнатах с высоким уровнем влажности.

Преимущества и недостатки

Как и любой строительный материал, аквапанели обладают определенными преимуществами и недостатками. К достоинствам изделий относятся:

  • легкость в процессе монтажа;
  • длительный период эксплуатации без потери свойств;
  • хороший показатель гибкости;
  • материал не нуждается в дополнительной финишной отделке.

Что же касается недостатков, то главным и основным минусом является стоимость. В основном, созданием аквапанелей занимаются известные производители, используя в процессе современные технологии и компоненты, чем и обусловлена цена.

Даже несмотря на высокую стоимость, множество покупателей уже успели отметить отличные эксплуатационные качества материала. Аквапанели являются универсальным видом с широким спектром услуг.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • serge: Если за деньги, то привлекать вообще не трудно, труднее людей заинтересовать, чтобы они в группу вошли и не...
  • DJAlba: Подписываюсь под каждым словом по поводу ссылочной массы. Только я еще посоветовал бы поучить методику...
  • serge: Ресурсов доступных сейчас хватает, где информацию можно разместить, чтобы она была доступна для многих...
  • Юлия: Когда-то видела ролик, как проверяют гардины котятами. Если в помещение не предусмотрено на детей и животных...
  • Лида: Журналисты Агентства Независимой Журналистики помогли нам выиграть сложный судебный спор. Судились со...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!