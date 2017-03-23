аквапанель

Современные отделочные материалы просто поражают своим разнообразием и отличными эксплуатационными качествами. К одному из популярных и относительно новых вариантов относятся аквапанели.

Сегодня отделочные материалы часто приобретают с помощью интернет-магазинов. Например, в запрос поиска можно ввести гипсокартон в лемаксе, после чего просмотреть предложенные варианты.

Основные виды

Аквапанели относятся к высокостойким отделочным материалам, которые походят не только для внутренней, но и для внешней облицовки помещений. В основном, такие варианты применяются в комнатах с высоким уровнем влажности.

Чаще всего аквапанели используются для отделки кухни и ванной комнаты. Нередко такие материалы можно встретить в бассейнах или банях.

Что же касается видов, то существует две основные группы аквапанелей. Первыми являются внешние листы, которые применяются для следующих процессов:

создание потолков и стен с наружной стороны;

отделка цокольных конструкций;

обустройство фасадов.

Стоит отметить, что аквапанели не обладают большим весом, и поэтому они хорошо поддаются установке. Материал имеет высокую плотность, что важно в наружных отделочных работах.

Процесс монтажа не отличается сложностью, для него применяются стандартные крепежные элементы. В основном, это шурупы или же специальные клеевые вещества.

Также существуют аквапанели, которые применяются для внутренней отделки помещений. С помощью материала создают перегородки, монтируют подвесные потолки в комнатах с высоким уровнем влажности.

Преимущества и недостатки

Как и любой строительный материал, аквапанели обладают определенными преимуществами и недостатками. К достоинствам изделий относятся:

легкость в процессе монтажа;

длительный период эксплуатации без потери свойств;

хороший показатель гибкости;

материал не нуждается в дополнительной финишной отделке.

Что же касается недостатков, то главным и основным минусом является стоимость. В основном, созданием аквапанелей занимаются известные производители, используя в процессе современные технологии и компоненты, чем и обусловлена цена.

Даже несмотря на высокую стоимость, множество покупателей уже успели отметить отличные эксплуатационные качества материала. Аквапанели являются универсальным видом с широким спектром услуг.